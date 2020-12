Amorrortu: "Asumo mi responsabilidad, no miro en lo que me pueda afectar a mí sino en lo mejor para el Racing"

No era tarea sencilla para José María Amorrortu la de explicar de forma convincente ante la prensa los motivos para el cese de Javi Rozada y la incorporación de un técnico desconocido (para la mayoría) con muy poca experiencia en Segunda B (6 meses en el Athletic B con números cuando menos discretos) y que en la actualidad no estaba dirigiendo partidos con el Juvenil "B" del Alavés porque en esa categoría no está permitido disputar partidos por los efectos de la COVID-19.

Pero lo intentó, reconociendo antes de que se le cuestionara nada en la sala de prensa de El Sardinero que "Son días difíciles, como el de ayer (se refiere al lunes 21, cuando le comunica a Rozada su cese), cambiar el rumbo no es fácil. Quiero reconocer el esfuerzo de Javi y siento no haberle podido ayudar un poco más... Hemos tenido que llegar a esta situación, con la llegada de Aritz y una idea de progreso que queremos llevar a cabo. Desearle lo mejor, con la confianza necesaria en su trabajo para impulsar al equupo como todos deseamos".

Preguntado sobre si han primado cuestiones personales, más que deportivas, para tomar la decisión de cesar a Rozada, Amorrortu fue contundente: "En el plano personal no hay nada, nada... Todo es una cuestión absolutamente deportiva, de desarrollo del equipo, y ese es el fundamento de la decisión. La evolución del equipo, a nuestro modo de ver, no era la que queríamos y esa es la razón principal y única para la decisión que tomamos".

También quiso dejar claro que el empate frente al Arenas en Gobela no fue la principal razón para el despido del asturiano, y que la propiedad o la comisión deportiva hubieran tenido un "calentón" que pusiera en el disparadero a Rozada: "Estas decisiones no se toman en caliente, se vienen madurando con la evolución del equipo, y vemos que faltaba algo. Necesitamos una estructura, fundamental, somos responsables y llega el momento de tomar la decisión; pero no es producto del resultado contra el Arenas...".

RAZONES PARA LA APUESTA PERSONAL DE ARITZ SOLABARRIETA :

Amorrortu no esquivó ni obvió que el principal valedor para la llegada al banquillo del Racing de Aritz es él. Y enumeró los 'poderes' de Solabarrieta para su desembarco en Santander: "Le conozco desde su etapa de jugador y he estado con él en su proceso como entrenador. Por un principio de coherencia, este es un proyecto que tiene mucho calado. Tenemos que formar algo para el futuro, y Aritz tiene las capacidades para poder encontrar un espacio de crecimiento en el Racing, y contribuir a que el desarrollo del Racing sea como queremos. Tiene capacidad de liderazgo, tiene una visión, y esa visión la va a transmitir. Tiene la motivación suficiente como para responder ante este reto, y tiene una motivación más: que está en un proceso de constante y continuo aprendizaje. Y va a saber transmitir a los jugadores lo que queremos, la idea de juego que va a tener el Racing, porque lo siente. Todo ello me mueve a consultarlo con 'Cali' y Pedro, transmitirlo a la directiva, y les agradezco la confianza que nos han dado para tomar esta decisión. Es un paso adelante y queremos transmitir confianza en el futuro. No es un momento fácil para ninguno de nosotros, es trascendente e importante para el futuro del Racing. Somos club, y queremos que el Racing crezca".