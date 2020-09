Alberto Villapalos, nuevo jugador del Racing: "Mi reto es lo máximo, si no fuera ascender no hubiera venido"

Este lunes 21 de septiembre el Racing presentó a su quinto fichaje, Alberto Villapalos, central de 25 años que puede jugar como mediocentro defensivo. Tras 3 años en el Atlético Baleares y 2 intentos fallidos de ascender a Segunda, el madrileño pretende tener mejor suerte en el club cántabro, al que se enfrentó en una de estas eliminatorias por el ascenso: "Recuerdo El Sardinero a reventar, con un gran tifo, un ambiente de primera división. Ese día vi lo que es el Racing y la afición de este equipo".

Respecto a dónde se encuentra más cómodo en un terreno de juego, Villapalos no se decanta, porque se adaptará a lo que le pida Rozada; él lo que quiere es jugar: "Puedo jugar como central o mediocentro, me siento cómodo en ambas zonas, como central soy contundente y con buena salida de balón, como mediocentro soy un 6".

Alberto era uno de los jugadores más codiciados en su posición en el mercado de Segunda B. Clubes como el Ibiza o el Burgos le pretendían, mejorando claramente la ficha que finalmente percibirá en el Racing. Las razones de su decisión son claras: "Es verdad que hubo varios equipos interesados, pero al final no tuve dudas y me decanté por el Racing. Lo hablé con familiares, amigos, me animaron a tomar esta decisión".

FICHAJES

Pedro Menéndez, presente en la puesta de largo de Villapalos, no dudó en afirmar que siguen estudiando el mercado de fichajes: "Tenemos tres prioridades, un punta más, seguimos con el papeleo de Adrán Balboa, un central y otro jugador de banda (se refiere a un extremo). Tenemos claro lo que vimos desde el tercer entrenamiento, que 5 ó 6 chicos de los que hoy están entrenando van a ser parte del primer equipo. Los chicos tienen mucho talento, pero hay que rodearlos de buenas piezas, y es lo que vamos a hacer".