Ainara, la niña del Piélagos con las zapatillas y la firma de Doncic: "Creía que estaba soñando..."

Poco a poco se lo va creyendo. Tener unas zapatillas "Air Jordan" de Luka Doncic en casa desde hace casi una semana se va haciendo habitual para una niña de 12 años, Ainara García, que cumplió uno de sus sueños de la forma más original posible: Ir al Wizink Center junto a su padre Bruno para presenciar el encuentro entre el Real Madrid y el equipo de Doncic, los Dallas Mavericks, portando un cartel escrito a mano con un mensaje claro, directo: "Luka, te cambio tus zapas por unos sobaos".

Dicho y hecho. En el calentamiento, el esloveno se fijó en la propuesta de Ainara; y al final del partido, la estrella de la NBA, en la entrada a vestuarios y alejado del tumulto, se quitó las deportivas, se las dio a un ayudante del club americano y le dijo que aceptaba el canje. La sorpresa y felicidad de Ainara fue instantánea.

"CREÍA QUE ESTABA SOÑANDO":

Cope Cantabria charló con la jugadora del Piélagos este martes 17 de octubre en "Herrera en Cope", para conocer cómo se encontraba con el paso de los días y cómo se ha sentido siendo protagonista de noticias y de miradas curiosas por parte de amigos, compañeros del colegio, y personas que ya la reconocen por la calle:

"La idea surgió porque cuando íbamos camino a Madrid, a mi padre se le ocurrió hacerlo. Queríamos hacer un cartel que le llamara la atención, decidí poner eso y paramos en un sitio donde vendían sobaos. Elegí a Doncic porque es mi jugador favorito; como es un jugador de la NBA e iba a ser una de las pocas oportunidades que tendría de verle jugar en directo, quería tener un recuerdo".

Ainara reconoce que "tenía esperanzas de que leyera el cartel, pero de que me regalara las zapatillas creía que era algo imposible. Al final se consiguió. Me hubiera gustado que se acercara personalmente a dármelas, pero había mucha gente y al final tuve la gran suerte de que me las diera y que me firmara la camiseta".

La niña recuerda con emoción el momento en el que consiguió el preciado tesoro: "Al principio no me lo creía y pensaba que estaba soñando. Pero bueno, ahora que las veo todos los días cuando me levanto, pues ya me lo voy creyendo... Las voy a guardar de por vida y las vamos a dejar en el salón junto a la camiseta de Pau Gasol, la firma de Doncic, y el periódico donde salió la noticia".

"YO NO ME CONSIDERO FAMOSA":

Ainara es la chica del momento. En el colegio la miran con otros ojos desde que es famosa: "Mis compañeros y amigos me dicen que he tenido mucha suerte, que a ver si llevaba las zapatillas algún día. Y en el club del Piélagos me han dado las gracias porque les he hecho mucha publicidad".

"Me han reconocido en el partido del otro día de LEB Oro en el Vicente Trueba. Fuimos a ver al Grupo Alega Cantabria, y me decían que era la niña de Doncic y eso... Pero yo no me considero famosa".