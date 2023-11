Un terremoto sacude una inesperada zona de Tenerife: "Pensé que había chocado un camión"

Un terremoto de magnitud 3.3 a tan solo un kilómetro de profundidad sorprendió este lunes la tranquilidad de la Isla Baja, al noroeste de Tenerife. El sismo, ocurrido a las 15:34 horas de la tarde, fue sentido por muchos vecinos de la comarca, especialmente, de los municipios de Buenavista del Norte, Los Silos y Garachico, aunque también se notificaron avisos de otros puntos de la isla como Los Realejos o Adeje.

El terremoto vino precedido de otro inmediatamente anterior, de 2.4 y localizado a tres kilómetros de profundidad. El segundo, que sí fue sentido, pasó de intensidad III a finalmente IV, lo que da una idea bastante clara del nivel del temblor.

Dos terremotos consecutivos sacuden el noroeste de Tenerife El segundo seísmo ha sido sentido por buena parte de los vecinos de la Isla Baja Redacción COPE TenerifeTenerife 27 nov 2023 - 18:12

Mita y Raquel son dos de las vecinas de Buenavista que se vieron sorprendidas por la fuerza de la tierra. "Estaba en mi casa, sentada, viendo la tele con mi marido. De repente, oímos un impacto, un ruido brutal, se movieron todos los cristales", relata en Herrera en COPE Tenerife.

Su pensamiento inicial fue que había ocurrido algún accidente de tráfico: "Pensé que había chocado un camión. Fue una detonación, como un bombazo fuerte. Mi marido se levantó corriendo y cuando salimos a la calle vimos que no había nada". De ahí que les extrañase el ruido. "Al ratito nos enteramos por las redes sociales que había sido un terremoto", añade.

"Te pones súper nerviosa"

Mita, en cambio, no escuchó nada, porque tenía encendido el televisor en la casa de su madre. "Se me sacudió el sillón, los pies se me movieron y también el cojín. Miré para mi madre sorprendida. Fue una sensación rara, porque te pones súper nerviosa", relata a COPE.

"Es extraño, porque se mueve todo. Como últimamente estamos hablando de volcanes, entré en la web [del IGN] y vi que había sido registrado en Buenavista", concluye.

Nuevo terremoto este martes

Los terremotos de ayer no han sido los únicos registrados en las últimas horas en la Isla Baja. El Instituto Geográfico Nacional recoge otro sismo ocurrido este martes a las 6:52 horas en el mar, al noroeste de Buenavista, también con poca profundidad, a cinco kilómetros de la superficie. Tuvo magnitud 1.5 y, en este caso, no fue sentido por la población.