"Tenerife tiene que disfrutar sin toque de queda por sus buenos indicadores"

El secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias, Francisco Bautista, cree que Tenerife estará el próximo lunes en el nivel 1 de alerta por los buenos indicadores sanitarios que presenta la isla.

"La situación epidemiológica que tiene Tenerife es muy positiva. Aunque hayamos subido un poquito los contagios en las últimas dos semanas, los datos son favorables. Seguimos con cifras excelentes y la presión asistencial en los hospitales, tanto en planta como en la UVI, continúa bajando", ha explicado.

En este mismo sentido, ha señalado quelos ciudadanos deben ver reconocido el esfuerzo que se ha hecho desde el mes de diciembre para frenar la pandemia. "A los tinerfeños les toca disfrutar después de haber tenido un comportamiento ejemplar, pero eso no significa que ahora nos tiremos a la calle o hagamos cosas que no se deben. La gente tiene que saber que lo hemos hecho bien y debemos mantenernos en esta línea", ha asegurado.

Francisco Bautista ha destacado que la isla tiene derecho a estar sin toque de queda porque la norma no lo contempla para el nivel 1."El Gobierno ahora debe controlar los incumplimientos, pero no podemos olvidar que se volverá al nivel 2 si la población no hace lo correcto. Me parece justo y merecido que nos encontremos en un escenario de normalidad relativa, ya que hemos actuado con responsabilidad para poder respirar y no dar pasos atrás", ha concluido.

Cabe recordar que Sanidad ha notificado 49 nuevos contagios en Tenerife en las últimas 24 horas. Además, la isla sigue reduciendo los casos activos con 2.190 en este momento.