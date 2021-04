La prolongación del nivel 3 aboca al cierre a cientos de bares y restaurantes de Tenerife

El presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Moujir, ha lamentado en COPE que el Consejo de Gobierno regional haya decidido prolongar el nivel 3 de alerta en Tenerife hasta conocer el impacto de la Semana Santa en la curva de contagios.

"La evolución de la pandemia viene a confirmar que la prohibición de consumo en el interior de los establecimientos y la ampliación del toque de queda no han reducido los casos de manera significativa. Creemos que lo que habría que analizar seriamente son las fiestas ilegales que se celebran en muchos sitios, por eso, se tendría que poner el foco en estos encuentros no autorizados y no achacar constantemente el incremento de positivos a la hostelería, ya que se está abocando al cierre a cientos de empresas de la isla", ha aseverado.

Abbas Moujir ha señalado que el sector se encuentra en una situación crítica desde el inicio de la crisis sanitaria. "Muchos negocios no pueden abrir porque no les resulta rentable o porque no tienen posibilidad de montar una terraza. Esto es insostenible y será difícil que las empresas que siguen abiertas pueden recuperar una cierta normalidad antes de final de año. Tenemos claro que cuando se consiga el objetivo de vacunar al 70 por ciento de la población va a haber un retraimiento importante del consumo y costará bastante que vuelva a haber dinamismo en la economía", ha concluido.