El mediador apunta a fiestas de 15 diputados del PSOE y que Torres conocía su trabajo en Ganadería

El mediador que da nombre a la presunta trama de extorsiones a ganaderos canarios, donde está implicado el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, ha asegurado que en las fiestas que se organizaban en Madrid como contraprestaciones participaban unos 15 o 16 diputados, todos del PSOE.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Antonio Navarro Tacoronte ha señalado que todos eran del mismo partido: “No vas a meter en una reunión de trabajo a congresistas del PSOE con congresistas de VOX o de Podemos; además, eran listados cerrados, estaba todo estudiado”. Ha añadido que le pedía al exdiputado majorero Juan Bernardo Fuentes el listado de las personas que iban a asistir.

El mediador ha dicho que también participaban mujeres y que “todas las noches nos íbamos los hombres de alterne”. “De martes a jueves o hasta viernes por la mañana, porque a lo mejor a algún diputado lo mordían y teníamos que estar en Madrid para que no fuera con su miembro viril a su casa”, ha añadido.

Navarro Tacoronte ha ironizado con las declaraciones de Fuentes ante la jueza diciendo que tiene la conciencia tranquila: “Yo no la tengo, porque por esta historia he destruido lo que más he querido en mi vida, mi familia”.

Además, ha asegurado que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, conocía de sus movimientos en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno autonómico, donde trabajaba primero con Juan Bernardo Fuentes y después con su sobrino Taishet, que lo relevó en la Dirección General de Ganadería cuando el primero tomó acta de diputado.

Ha insistido en que en el Ejecutivo sabía lo que pasaba en Ganadería y que se apartó al funcionario Antonio Cardona porque “metió las narices donde nadie le llamaba”: “Se le mandó a un cuarto oscuro”. En este sentido, se ha preguntado por qué el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, negó este jueves que ocurriera eso “si dicen que no sabían nada”.

También ha apuntado al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, aludiendo a una foto en la presentación del Rally Isla de Tenerife en la que posa junto a él, al director general de Deportes del Gobierno de Canarias, Manolo Gómez, y al exdirector insular de Deportes, Ángel Luis Pérez, que fue quien denunció al mediador por presunta estafa, con supuestos cargos fraudulentos con su tarjeta bancaria: “A mí derecha, Pedro Martín, y a mi izquierda otro alcalde. Si yo no era nadie, ¿qué hago en esa foto? Ángel Luis Pérez informa a Pedro Martín de las triquiñuelas”.

“No sé cuánto dinero pasó por mis manos, no quiero ni pensarlo”, ha apostillado, aunque ha afirmado que fue “alrededor del 70 %, el resto eran transferencias o pagos en especie”.