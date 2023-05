Marco González exige “solidaridad” a los alcaldes que se oponen al proyecto del tercer carril en la TF-5

El alcalde del Puerto de la Cruz Marco González, ha pedido hoy “solidaridad” con todos los habitantes de los municipios del norte, a los alcaldes que han manifestado su oposición al proyecto del tercer carril de la autopista TF-5.

Los ediles de Santa Úrsula y Tacoronte, habían manifestado en días precedentes sus reticencias a este proyecto, fundamentalmente por el alto número de expropiaciones que supondría de viviendas privadas y terrenos, y por la eliminación de algunos accesos a la principal atería de comunicación del norte de Tenerife, como por ejemplo, el de Los Naranjeros en el municipio tacorontero.

Con este contexto de fondo, y en declaraciones a La Mañana de COPE Tenerife, el alcalde portuense reclamaba que todas las partes “están condenadas a encontrarse y buscar una solución bajo el principio de la solidaridad”. González reconoció ser “empático con todas las personas que sufren las expropiaciones”, pero en cualquier caso recordó que, “para que haya avances en carreteras alguien tiene que sufrir expropiaciones y sacrificar su terreno, su tierra o su propia vivienda”.

Así las cosas, el alcalde del Puerto de la Cruz hizo “un llamamiento al dialogo porque esto no es un problema de un vecino o dos, sino de todos los municipios del norte”, reafirmándose en que “yo como alcalde no me opondría, sin aportar una solución”.

De esta manera, el edil portuense concluyó que “entre todos tenemos que buscar la manera de que el sacrifico sea lo menor posible, sin olvidar que hay un trabajo detrás con mucho estudio, porque una obra así no se improvisa”