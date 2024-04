Los vecinos de Anaga estallan: “El colapso de las carreteras en Semana Santa ha sido un caos total”

Los vecinos de la zona de Anaga, no aguantan más. Desde hace tiempo vienen denunciando el colapso de las vías de comunicación cercanas al Parque Natural, que altera la vida diaria de los residentes, y que tienen que convivir con la masificación permanente que provoca el turismo.

Una situación que es patente durante todo el año, pero que se agrava especialmente en época vacacional, como es el caso de estos últimos días de Semana Santa. Los coches aparcados, muchos de ellos vehículos de alquiler, han taponado de tal forma las carreteras, en algunas zonas como Taborno, o la Cruz del Carmen, que han llegado a impedir la circulación de las guaguas de trasporte público, y que en algunos casos, han tardado varias horas en poder completar su recorrido.

Así las cosas, este martes por la tarde representantes del Cabildo se van a reunir con los vecinos afectados, en aras de buscar una solución para un problema que, como destacan algunos vecinos, “puede ser una pesadilla si hay una urgencia médica y las ambulancias no pueden pasar, porque nos quedamos absolutamente incomunicados”. Así lo ha afirmado en Herrera en COPE Tenerife una las portavoces vecinales, María, vecina de Taborno, que exige la implementación de “guaguas lanzaderas para que la gente no puede llegar hasta aquí en coches particulares”, como principal solución al problema.

“Un caos total, el viernes fue horrible”

María relató que la situación en Semana Santa ha sido “un caos total”, especialmente en los primeros días, ya que, “el viernes fue horrible, llegando al punto de que la guagua de TITSAno podía moverse ni para adelante ni para atrás, como ocurrió en la Cruz del Carmen”. El sentimiento general es que “nos vemos que no tenemos opciones, y no vemos que se pongan soluciones al problema”, insistiendo en que, “esto no es un tema puntual, como han llegado a decir, venimos denunciando esto desde 2021”.

Eso sí, María quiere dejar claro que “no tenemos nada contra el turismo, porque nosotros mismos vivimos de ello, pero necesitamos medidas que nos permitan convivir los vecinos con los que nos visitan”, porque, “yo misma este viernes tuve que pedir a la gente que retirara los coches para poder pasar”.