Los propietarios de viviendas denuncian la "indefensión jurídica" ante los malos inquilinos

La falta de vivienda, los altos precios de los alquileres y los incidentes entre inquilinos y propietarios son un tema recurrente que parece no tener solución. Los dueños de algunas viviendas denuncian que la normativa les impide muchas veces hacer frente a un desahucio, aunque esté más que motivado.

Le ocurrió a la madre de Francisco (nombre ficticio), una mujer que alquiló su piso del sur de Tenerife y que lleva tres años, desde la pandemia, intentando rescindirlo.Su hijo ha relatado en Herrera en COPE Tenerife que los inquilinos le han destrozado la casa y ha tenido que hacer una inversión de 1.200 euros para arreglarlo.

¿Pero hasta qué punto tienen los mismos derechos el propietario y el inquilino? Los administradores de fincas se quejan de que hay una desigualdad entre ambos y que la actual normativa no protege al propietario.

José Antonio Acevedo, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Santa Cruz de Tenerife, lamenta que "los diferentes gobiernos no quieran enfrentarse a un problema social, y es que el propietario no tiene una defensa jurídica para su apartamento; luego vienen las críticas de que los propietarios no quieren alquilar".

"La legislación actual es un desastre porque no protege al inversor", insiste este administrador de fincas, que cree que "hemos educado a la gente a que no hay que pagar una renta porque no les va a pasar nada". "La última ley de vivienda exceptúa los desahucios de seis meses a un año. Vas al ayuntamiento, dices que es vulnerable y ya no te pueden desahuciar, y tengo cientos de casos donde los propietarios se ven en esta situación", añade.