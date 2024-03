Los desahuciados de Costa del Silencio sufren la DANA a la intemperie: “Fue horrible, una locura"

Al menos 30 personas que fueron desalojadas el pasado 12 de marzo, deledificio Chasna en Costa del Silencio, han pasado este fin de semana a la intemperie, sufriendo las inclemencias meteorológicas de la DANA que ha afectado a las islas. Los afectados han construido un improvisado campamento junto al edificio vallado, formado por tiendas de campaña y todo tipo de enseres y muebles, y que a duras penas, ha aguantado los embates del viento y la lluvia.

Juan, uno de los afectados, ha relatado hoy en Herrera en COPE Tenerife que lo peor, “llegó el sábado de madrugada, fue una noche horrible, una locura, con vientos de 60 kilómetros por hora”, en la que, “tuvimos mucha lluvia y las tiendas de campaña están empapadas, con lo que todo el mundo estaba en pie y sin dormir desde las tres de la mañana”.

Nuestro protagonista confesó que por el momento, estas tres decenas de afectados no han encontrado una solución habitacional. “La realidad”, apunta, “es que no encontramos viviendas aunque lo estamos intentando”, añadiendo que “hay personas que han podido encontrar un realojo en casas de amigos, pero otros que no”. En su caso particular, confiesa que “yo no tengo familia y estoy aguantando, pero el problema es que el Ayuntamiento de Arona no nos ayuda, porque nos prometieron comida de Cruz Roja, y desde el viernes no viene nadie”.

"Hay poca humanidad"

Además, denuncia que “también nos prometieron unas carpas que se utilizaban para el Carnaval y no han aparecido por aquí”, por lo que lamenta que, “hay poca humanidad, porque al final toda esta gente va a acabar cayendo enferma, y de asuntos sociales tampoco han vuelto a venir más”.

Inicialmente, Juan negó que hubiera menores en este asentamiento, pero posteriormente aclaró que “hay dos jóvenes de 17 y 16 años que son nietos de una señora colombiana de 70 años que está aquí, y es que casi todos somos de más de 50 años”.

Por último, Juan confiesa que no pierde la esperanza de conseguir un trabajo, “porque soy carnicero y tengo alguna opción”, pero a pesar de ello mantiene que con un sueldo así “es imposible acceder a una vivienda en el sur de Tenerife”.