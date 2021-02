Jorge Marichal, director de Canarian Airways: “No hemos solicitado ninguna subvención”

La pasada semana se presentaba en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife, una iniciativa empresarial, la compañía Canarias Airways, y casi al mismo tiempo, aparecían una serie de informaciones que cuestionaban algunos aspectos de la misma. El director de la empresa y presidente de ASHOTEL, Jorge Marichal, ha querido salir al paso de las mismas, y ha explicado en los micrófonos de COPE Canarias, que “el proyecto es viable y valiente”.

Así alude a que no entiende la hostilidad –referida a la publicación de una decena de noticias- hacia un “proyecto valiente, de un grupo de empresarios que ha visto una oportunidad de mejorar el destino”.

Por otro lado, ha querido puntualizar que desde la aerolínea no han solicitado ningún tipo de subvención ni al Gobierno de Canarias ni al Cabildo de Tenerife, sino “una participación en la compañía”, aunque finalmente el Ejecutivo regional decide no sumarse, seguirán adelante. No obstante, la primera institución de Tenerife es socia de la compañía tras presupuestar algo más de 700.000 euros con este fin.

Sobre el hecho de no contar con el certificado de operador aéreo (AOC, por sus siglas en inglés) –elemento imprescindible para volar en la Unión Europea- matiza que si cuentan con uno, pero al operar con un tipo de aparato distinto, han solicitado una modificación que “va por buen camino”, aunque es cierto que a día de hoy no cuentan con ella, porque ha dicho que es “algo normal que se tarde en conseguir”. En cuanto al avión con el que operaran –un Airbus 319- asegura que ya se ha desembolsado parte de lo que cuesta el alquiler del mismo.

No obstante, si es cierto, que no cuentan con los slots –el términos aeronáutico referido a la reserva del espacio de tiempo en el aeropuertos- a pesar de haber presentado la solicitad necesaria para adquirirlos.

Por otro lado, ha remarcado que desde la compañía no han engañado a nadie, puesto que no han dicho que vayan a comenzar a vender billetes “ya”, si no en el mes de marzo, que es cuando esperan contar con los permisos necesarios, y que en todo caso lo que se presentó la semana pasada es la marca comercial.

“TODAS LAS MEDIDAS PARA ATRAER TURISTAS SERÁN BIENVENIDAS”

En el ámbito puramente turístico, el también presidente de ASHOTEL, alude a que no pueden seguir esperando por la iniciativa empresarial, sino que las autoridades, en concreto, el Gobierno de España, es que se fomenten las conexiones aéreas que traigan turistas.

Así ha puesto como ejemplo que sería necesario acordar con Reino Unido un acuerdo específico para “traer los turistas al Archipiélago”. Sobre la posibilidad de contar con un “corredor aéreo seguro” como ya hace Madeira, cree que es una buena idea, pero apuesta por sumar todas las medidas posibles, ya sea el pasaporte sanitario, y sobre todo, el nivel de vacunación.