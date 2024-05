Futurismo 2024 marca el camino para potenciar la humanización del sector turístico

Futurismo se ha convertido, por derecho propio, en el foro de referencia a nivel turístico en Canarias, y además, se ha celebrado este 2024, en un momento en el que el debate sobre el modelo que debe seguir el sector en los próximos años, está más álgido que nunca. COPE Canarias participó un año más en esta prestigiosa cita, con la emisión de nuestro programa Herrera en COPE Tenerife, con Guillermo García, los días 25 y 26 de abril, desde el auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos, Arona.

El XI Foro para empresarios y profesionales del Turismo en España, Futurismo, 2024, se ha llevado a cabo con el objetivo de tener una mayor conexión mundial e inclusiva, en el marco de un evento que se retransmitió por videostreaming y contó con una intérprete en lenguaje de signos.

Tras un largo discurso referido al dilema social en las Islas, Diego Antoñanzas, conferenciante motivacional, formador empresarial y coach ejecutivo, llegó a Futurismo para cambiar la percepción de ver la vida: “El futuro es aquello que piensas, si lo haces en positivo, te sucederá”. Su ponencia, “Cómo ser más felices en entornos de cambio e incertidumbre permanente”, incidió en “la salud mental como foco y la risa como remedio”. A través de una conferencia protagonizada por el humor y el dinamismo, se remarcó que “la comunicación empática es esencial para evitar el conflicto”. Para culminar, Antoñanzas lanzó un mensaje esperanzador en el contexto social en el que se encuentra no solo Canarias, sino el Planeta: “Tú puedes ser el líder de tu felicidad”.

Un año más, Futurismo sigue apostando por resaltar los valores positivos del turismo en la sociedad. Los premios Mencey galardonan a aquellos profesionales, empresas, instituciones o destinos que han marcado la diferencia en el sector turístico. En este caso, H10 Hotels fue premiado por su Talento y Valores Humanos a la Empresa Hotelera. Fue el Director de la cadena, Jesús Oramas, quien recibió este gratificante título. Asimismo, Antonio Castaño Juncá, Gerente General en Sevilla City Office, recibió el galardón como Ciudad Turística, Tradición y Patrimonio.

Como cierre de este prestigioso foro, se plantea una visión futura muy esperanzadora respecto al turismo: “¿Seremos más humanos?”. Raquel García Reyes, comunicadora, lanzó un reto para abrir el debate: “motivos por los cuales el turismo debe ser más humano”. Así, Agoney Melián, Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias, apuntilló que “el turismo de calidad en Canarias ya es humano por una idiosincrasia de la cultura”. Y es que, cuando hablamos de humanizar la compañía, se trata no solo de la experiencia de usuario, sino también de los proveedores, de los colaboradores, en definitiva, “esto va de personas”, espetó. En alusión a la reivindicación social de los últimos días, afirmó que “la solución, además de manifestarse, es entender y defender al sector”.

Aludiendo al necesario cuidado del bienestar del trabajador, Iván Frutos, coach experto en sostenibilidad humana en hostelería, aseguró que “Ocho de cada diez trabajadores en el sector han sufrido problemas de salud mental en algún momento; esto se soluciona formando a líderes y empresarios para el lograr el sostenimiento de las personas”.

Katia Estace, Directora Ejecutiva de AON, puso el acento desde el punto de vista empresarial: “A lo mejor digo algo que no le gusta a todo el mundo, pero está muy bien que el empleador ponga todos los medios a su alcance en tratar a su empleado con empatía. Nosotros ejercemos todas las políticas de bienestar más allá de la normativa, pero, al final, necesitas un retorno. Si una empresa no genera riqueza, todo esto se rompe, por lo que hay que exigir que el empleado se comprometa”.





En este sentido se pronunció Miguel Venegas, Presidente de Valorian, al recordar que “cada vez hay más personas viviendo en España, pero, a su vez, cada vez hay menos personas que quieran trabajar en la hostelería y el comercio”. Así, insistió en que “vamos a un nivel de empleabilidad muy delicado en estos sectores, si no vamos a llegar a momentos de tener que ir a otros países porque no encuentras a nadie para trabajar en tu país”.

“Es muy importante que nos rijamos por tres principios fundamentales para no deshumanizarnos, como buscar un bien común para todos, tener un respeto profundo hacia los demás y tener un principio de justicia y equidad. Así, cualquier ámbito podría funcionar”, remarcó Tati Ballesteros escritora, criminóloga y comunicadora, quien defendió al sector empresarial: “Tenemos estigmatizado que el empresario es malo, y al contrario, está produciendo muchísimos empleos”, pero no dudó en empatizar con la misiva social: “El turismo es necesario para las islas, pero hay gente que no está recibiendo ese beneficio y tampoco ese respeto, por lo que es normal que se cree ese sentimiento complicado para los isleños”.

El foro creado y organizado por Futurcan Marketing y Eventos, cuenta con el firme apoyo y colaboración por parte de importantes entidades como el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, Turespaña, Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, FreshCommerce, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Next Generation, Cabildo Insular de Tenerife, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión, Banco Sabadell, FreshCommerce, Costa Adeje y PwC España entre muchos otros importantes partners.

Gracias a la celebración de Futurismo, Tenerife se coloca a la vanguardia del conocimiento turístico, transfiriendo know how, experiencias y buenas prácticas de gestión hacia el mundo y consolidándose como un destino pionero. Además, este tipo de congresos ayuda a impulsar el sector MICE, eventos y viajes de incentivo con el fin de dar a conocer internacionalmente las bondades y recursos con los que cuenta la Isla de Tenerife para celebrar eventos corporativos de gran envergadura.









Guacimara Magdaleno: “Apostamos por todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad y la inclusión”

Guacimara Magdaleno, CEO de Futurcan y alma mater del evento, ha querido destacar en Herrera en COPE Tenerife que una de las principales conclusiones de la cita es que se debe apostar por “todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad y la inclusión”, y en definitiva, “caminar hacia un modelo más humano, más sostenible y más inclusivo”.

Para eso, apuntó, “llevamos realizando activismo activo, tratando de formar al empresariado, porque creo que es necesario que el empresario escuche las reivindicaciones de la sociedad en ese sentido”.

Magdaleno también insistió en que, “en Canarias tenemos un alto índice de paro, pero a la vez no se consigue a personas formadas para trabajar en el sector”, y en ese contexto, otra de las conclusiones de esta cita, fue que “en este momento el empleo en el sector turístico no es lo más atractivo, por la falta de vivienda, y los problemas de movilidad”.

Más allá de eso, hay otra conclusión: “Son distintos factores, pero seguimos teniendo claro que hay que adaptar mejor la formación a las demandas del mercado, tanto en la formación profesional como en la Universidad”.

Por último, la CEO de Futurcan, quiso destacar que “ya estamos pensando en Futurismo 2025, que se celebrará los días 24 y 25 de abril, porque queremos seguir poniendo en valor todo aquello que preocupa al sector y sobre todo, traer conocimiento”.