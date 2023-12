El drama de la Seguridad Social: "Fui a la sanidad privada porque en la pública no quieren operarme"

María del Cristo es una paciente del Hospital del Norte que tras más de un año con fuertes dolores en la barriga por culpa de unas piedras en la vesícula, ha tenido que recurrir a la sanidad privada para hacerse pruebas radiológicas que le confirmaron, hasta en dos ocasiones, que su caso requiere de tratamiento quirúrgico. Opinión que parece no coincidir con el cirujano del Hospital.

Su historia comenzó en el año 2022, a raíz de una consulta rutinaria donde le detectaron las transaminasas altas. Para conocer los motivos, la enviaron a hacerse una ecografía abdominal que comprobara el estado del hígado y del páncreas. Aunque para su sorpresa, la cita tenía lugar en junio de 2023, lo que suponía un tiempo de espera de más de 6 meses.

Ante este inconveniente, María decidió ir a la sanidad privada para recortar plazos y someterse a una nueva ecografía, cuyas pruebas determinaron piedras en la vesícula, barro en el estómago y líquido biliar.

Incredulidad

Tras conocer su estado de salud, acudió a su médico de cabecera para mostrarle las pruebas radiológicas, y ya en el mes de junio, cuando tenía la cita con la seguridad Social, se encontró con que la radióloga del hospital le exponía que su cuerpo no sufría afecciones.

Su médico de cabecera, incrédulo ante la situación, insistió en que a María la valorara un cirujano, por el que estuvo esperando lo que restaba de 2022 y gran parte de 2023. Cansada de esperar, decidió volver a la sanidad privada en octubre de 2023 para una tercera ecografía, que volvió a dictar, al igual que en la primera ocasión, que necesitaba una operación quirúrgica. E incluso, en esta ocasión, la radióloga enfatizó donde se encontraba el problema para que el cirujano pudiera identificarlo con facilidad.

Sin embargo, la respuesta que recibió por parte del cirujano, que contaba con la última ecografía en sus manos, decía que no consideraba necesaria la intervención, y que chocan con otras opiniones de expertos como son un digestivo y un cirujano particular a los que consultó María, cansada de que en el Hospital del Norte no quieran ver su problema.