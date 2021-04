El drama humano de la crisis: jóvenes de Tenerife se prostituyen para poder comer

La crisis sigue impactando de manera dramática en los hogares de Tenerife con menos recursos. El presidente de la ONG Sonrisas Canarias, Luis Febles, ha asegurado en COPE que miles de familias se encuentran ahora mismo en situaciones de extrema necesidad y rozan la exclusión social.

La pobreza severa ha obligado a algunos ciudadanos incluso a prostituirse para poder salir adelante.

"Es terrible lo que está sucediendo desde el inicio de la emergencia sanitaria en la isla. Estamos viendo casos de chicos que donan su ropa o sus muebles a cambio de comida. También nos han llegado jóvenes que han decidido dedicarse a la prostitución ante la imposibilidad de conseguir recursos para alimentar a sus hijos. Esto cada vez es más frecuente y está a la orden del día", ha denunciado Luis Febles.

En esta línea, el presidente de Sonrisas Canarias ha destacado que las peticiones de alimentos en su organización se han multiplicado en el primer trimestre del año.

"En este momento estamos atendiendo a 66 nuevas familias que han tenido que recurrir a los servicios sociales de los ayuntamientos para poder subsistir. En 2020 registramos un aumento del 44 por ciento y la cosa no está mejorando. El futuro no es nada esperanzador porque las prestaciones se acaban y la recuperación no llega", ha concluido.

CANARIAS, LA COMUNIDAD CON MÁS PARO

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias se ha situado en 280.650 en el mes de marzo al descender en 2.827 personas con respecto a febrero, lo que ha supuesto una caída del uno por ciento con respecto al mes anterior, según datos del Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, en el dato interanual el paro en Canarias ha aumentado en 53.016 personas, lo que porcentualmente ha implicado un incremento del 23,29 por ciento con respecto a marzo de 2020.