El drama del paro en Canarias: "Hay gente pasando hambre porque el dinero de los ERTE no da para vivir"

El consejero y exdirector de Cáritas en la provincia tinerfeña, Leonardo Ruiz del Castillo, ha mostrado su preocupación por el alarmante aumento de la pobreza en Canarias.

"No cabe duda de que la situación de muchas familias es de extrema gravedad. No hay que olvidar que miles de personas que nunca han pasado necesidad han perdido sus empleos. Me recuerda lo que ocurrió en la crisis de 2008, pero ahora es peor, pues se está malviviendo", ha explicado en COPE.

Familias malviviendo en garajes: el drama del hundimiento turístico de Canarias Las peticiones de alimentos aumentan hasta un 44 por ciento en las ONG Tenerife 29 ene 2021 - 11:43

En este mismo sentido, ha recordado que la parálisis del turismo ha dejado a los trabajadores vinculados con el sector en unas condiciones dramáticas. "Se ve en las colas de las asociaciones que recogen comida para dar de comer a los vecinos. Los que van están en los ERTE, pero el dinero no les da ni siquiera para pagar el agua o la luz. Lo más terrible de todo es que hay gente que pasa hambre y no acude a las organizaciones sociales porque siente vergüenza", ha lamentado.

En esta línea, ha reconocido que la recuperación económica no será una realidad hasta que concluya la vacunación masiva de la población. "Hay una cantidad enorme de comercios que han tenido que cerrar y no podrán retomar la actividad aunque la economía mejore, por eso, hay que activar ayudas para atender a los que lo están pasando mal y que puedan tener techo y comida caliente a corto y medio plazo", ha subrayado.

TRABAJADORES EN ERTE EN CANARIAS

El número de trabajadores afectados por un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) aumentó en Canarias en 5.197 personas en enero, un 6,56 por ciento, para terminar el mes en un total de 84.403, según datos del Ministerio de Trabajo.

En estos momentos, 738.969 trabajadores tienen su empleo temporalmente suspendido en toda España. Uno de cada nueve, el 11,42 %, trabajaba en Canarias hasta la irrupción del coronavirus.

Del total de trabajadores en ERTE en las islas, 68.137 están cubiertos por la modalidad de este tipo de expedientes que se aprobó en septiembre para atender la situación de los sectores económicos más golpeados por la crisis.