"El COVID en Tenerife está descontrolado, hay transmisión comunitaria"

Tenerife tiene un problema con la pandemia del COVID-19 y la Consejería de Sanidad no se cansa de advertir de los riesgos que esto supone. La subdirectora médica de la Gerencia de Atención Primaria en la isla, Ana Darias, advertía este domingo de que, si los incumplidores siguen haciendo caso omiso de la normas, tendremos "una Navidad negra y no habrá marcha atrás para evitar el desastre".

Este lunes, en una entrevista en COPE Canarias, se reafirmaba y añadía que "el virus está descontrolado, ya hay transmisión comunitaria, casos y casos distribuidos por toda la isla y que no están relacionados con brotes, lo que quiere decir que el virus está en todos lados". Esto tiene como efecto una "mayor presión asistencial, con una mayor ocupación de las camas de UCI para COVID-19 y menor disposición para otras patologías".

El duro pronóstico sobre el coronavirus en Tenerife: "No habrá marcha atrás para evitar el desastre" "Si no dejamos de hacer lo que nos da la gana, será una Navidad negra", advierte la subdirectora médica de Atención Primaria en la isla Santa Cruz de Tenerife 13 dic 2020 - 18:46

Además, Darias ha advertido que los contagios que se están notificando ahora son del Black Friday y que aún no se están viendo los efectos del puente de la Constitución, que llegarán "en un par de semanas". Quedará por ver si, al haber estado ya en vigor el toque de queda, lo harán con menor intensidad.

La subdirectora médica de Atención Primaria en Tenerife considera que el problema de la situación en la isla está en la gente que no realiza una cuarentena "de calidad". Reconoce que "para muchos es complicado, porque sus viviendas no cumplen con las condiciones o porque necesitan trabajar para poder sobrevivir, pero luego hay otro tipo de personas que deciden no cuidarse y, además, van a fiestas, se reúnen siete veces al día con grupos distintos...".

Audio

A su juicio, la diferencia respecto a la situación de Gran Canaria en verano puede deberse, "quizás, a que aquí existe una cultura de guachinche, de quedar en bodegas... y no hemos tenido el respeto suficiente a este virus y ahora se nos está yendo de las manos. No deigo que no podamos ir a un guachinche o a un centro comercial, pero tenemos que limitar al mínimo los encuentros porque, cuando tengamos la muerte delante, ya dará igual".

Darias considera que ha habido "exceso de seguridad, porque oyes las noticias y ves que somos la comunidad con menor incidencia. Creemos que estamos en casa con nuestros amigos y que no nos va a pasar nada; compartimos la comida, brindamos y luego cada uno va a su casa y nos convertimos en un nuevo foco de transmisión".

En todo caso, considera que "habrá que dar una nueva vuelta de tuerca a ver qué medidas se pueden tomar con las navidades a la puerta, pero es complicado hacer un confinamiento completo", advierte. Eso sí, la decisión está en manos del Gobierno de Canarias y asegura no saber qué medidas nuevas adoptará.