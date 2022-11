La Cámara de Comercio, harta del bloqueo de proyectos en Tenerife

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha mostrado este lunes su enfado por la paralización de proyectos tanto privados como públicos en la isla de Tenerife, lo que está produciendo, a su juicio, "un desánimo absolutamente generalizado" entre el empresariado local y extranjero.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Sesé ha aludido a expedientes como los de Cuna del Alma o el hotel de La Tejita, en el campo privado, pero también a obra pública como el puerto de Fonsalía, nuevas carreteras, la red de gas o la ampliación del aeropuerto de Tenerife Sur. "El desánimo entre el empresariado se produce en muy buena medida porque no hay seguridad jurídica y eso hace muy difícil tomar la decisión de invertir", ha señalado, recordando que este tipo de proyectos podrían hacer de "contrapesos" a la desaceleración económica.

"Todo son problemas, siempre tiene que salir una planta o un escarabajo, y no puede ser. Tenemos que tener un marco donde nos digan lo que podemos hacer y lo que no; si no interesa, ni lo intentamos, pero no podemos estar cinco o seis años entregando papeles para que los proyectos no puedan salir", ha criticado, añadiendo que sin proyectos públicos "no seremos competitivos".

Para el presidente de la Cámara, "nos hemos armado de una legislación y una Administración donde todo son inconvenientes. La asignatura pendiente a la que nadie le mete mano es una reforma y simplificación de la Administración... y cada vez se van haciendo más leyes, y eso crea una desánimo absoluto del empresario, tanto el local como el que viene de fuera".

Sesé ha aclarado que "no se trata en absoluto de saltarnos la legalidad, pero tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que se puede presentar y lo que no".