Así es la nueva línea aérea "100 % canaria"

El Cabildo de Tenerife ha acogido hoy miércoles la presentación de Canarian Airways, una nueva compañía aérea "100% canaria" liderada por hoteleros tinerfeños y One Airways que empezará a operar a partir de la segunda quincena de junio desde el Aeropuerto Tenerife Sur con un único avión de 144 plazas.

Esta nueva línea aérea, que también cuenta con la participación del Cabildo y una aportación económica inicial de 700.000 euros, pondrá en marcha a partir del próximo mes de marzo la venta y reserva de billetes y, en principio, volará a destinos como Madrid, Barcelona, Vigo y Bilbao, Glasgow, Cardiff y Berlín.

El acto de presentación ha contado con el presidente del Cabildo, Pedro Martín; el consejero de Turismo, José Gregorio Martín Plata; la portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias, María José Belda; el director de la compañía, Jorge Marichal, y el miembro del Consejo de Administración y CEO de la aerolínea, Óscar Trujillo.

El presidente del Cabildo destacó que hoy es un día importante no sólo porque se pone en marcha una compañía aérea 100% canaria, sino porque además es un símbolo de la capacidad del tejido empresarial de la isla para enfrentarse a la adversidad de la situación actual, marcada por la pandemia de COVID-19.

Pedro Martín se mostró convencido de que en el futuro se podrá ver la importancia que tiene esta aerolínea, en la que el Cabildo va a participar con un 25% y en la que va a aportar la "solidez" de la Institución, así como la experiencia que tiene en el ámbito de la promoción turística.

Martín añadió que con la participación del Cabildo en esta aerolínea se busca que volar no sea simplemente una opción, sino también un derecho; plantear tarifas a precios razonables y que éstos no estén sometidos a la especulación, y no intentar "amontonar" personas colocando más asientos, sino optar por un modelo donde prime la comodidad.

Colaboración público-privada

El consejero de Turismo, José Gregorio Martín Plata, resaltó que la participación del Cabildo en Canarian Airways pone en valor la colaboración público-privada para la recuperación económica y es una nueva oferta que se incorpora al mercado con una "clara" apuesta por la calidad, lo que enlaza con la política de Turismo de Tenerife.

La portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias, María José Belda, recordó que la iniciativa de participar en una línea aérea desde el Cabildo fue de su grupo, que presentó una enmienda al presupuesto de 2021, e invitó al Gobierno de Canarias y a los demás cabildos a que se sumen a esta iniciativa para que sea una compañía que se rija por lo público, evitar que el archipiélago deje de estar conectado con el exterior y que se pueda venir a Canarias a precios razonables.

El director de Canarian Airways y presidente de Ashotel, Jorge Marichal, indicó que esta nueva compañía aérea es fruto de "mucho trabajo" y pretende dar respuesta al problema de la conectividad aérea, que supone un "talón de Aquiles" muy importante para el archipiélago.

"Firme compromiso"

Por su parte, el miembro del Consejo de Administración y CEO de la aerolínea, Óscar Trujillo, afirmó que Canarian Airways, como operador aéreo, tiene el "firme compromiso" de transformar a las islas en un actor fundamental en el concierto aéreo internacional y su conectividad aérea.

Señaló, también, que van a trabajar de forma "decidida" para lograr la adecuada asequibilidad de los billetes para que más usuarios tengan acceso a un servicio "no sólo seguro, sino también cómodo, con garantías y acorde a los actuales tiempos".

Óscar Trujillo detalló que Canarian Airways es una empresa de vuelos comerciales no regulares, lo que permitirá rediseñar el plan comercial en el caso de que la pandemia obligue a cerrar fronteras, y avanzó que el primer avión de la compañía llegará el 5 de junio al Aeropuerto Madrid-Barajas, donde está previsto el vuelo inaugural hacia Tenerife Sur, en el que va a pivotar toda la operación de la compañía.