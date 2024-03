Alerta en Tenerife por la crisis de la sequía: medidas que llegan tarde y "no hay agua"

La declaración de la emergencia hídrica en Tenerife por la falta de lluvia y la escasez de agua para los agricultores y ganaderos está haciendo que estos días se ponga el foco en los problemas que lleva años sufriendo la isla por las pérdidas en la red pública y la falta de infraestructuras adecuadas.

La Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales ha denunciado desde hace tiempo la situación de Tenerife y avisa que los problemas irán a más. Su presidente, Juan Rumeu, habla directamente de "inacción y fracaso" en la gestión del agua y considera que las medidas anunciadas por el Cabildo de Tenerife y por algunos ayuntamientos "llegan tarde y no se van a resolver en dos días; no solo tardarán años, sino que costarán muchísimo dinero".

En una entrevista en Herrera en COPE Canarias, Rumeu acusa directamente a las Administraciones públicas de no haber hecho su trabajo. "El Gobierno de Canarias y el Cabildo deben obligar a los ayuntamientos a tomar medidas", e insiste: "Las pérdidas de agua —que en algunos municipios llegan al 60 % de la red— son un delito contra la supervivencia de la ciudadanía. Los ayuntamientos no han hecho su trabajo y lo saben. Hay alcaldes que han ido al Consejo Insular de Aguas para pedir que no se incluyan obras de saneamiento en los planes hidrológicos, porque se echan encima los vecinos y comerciantes; las obras bajo tierra no dan votos e incluso pueden costar elecciones".

400 litros de agua al día por turista

Pero Juan Rumeu va más allá y apunta también al turismo: "Un hotel de cinco estrellas consume 400 litros diarios de agua por cliente, muchos no tienen desaladoras ni depuradoras, igual que algunos campos de golf". Situación similar es la que se da en los puertos: "Son grandes consumidores de recursos para el abastecimiento de buques y cruceros, porque necesitan miles de litros de agua y algunos se llevan hasta un 10 o un 15 %".

El portavoz de los consultores medioambientales es claro: "No hay agua. Los acuíferos están en mínimos y, en muchos casos, contaminados. Si el Gobierno no dicta medidas, seguirán bajando los niveles... con la que se viene encima, un 12-15% de reservas no es suficiente, y las desaladoras tardan dos años en instalarse, si es que se consiguen los permisos".