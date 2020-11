Alarma por el robo de castañas en el norte de Tenerife

El secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA), José Timón, ha asegurado en COPE que, aunque esta situación no es nueva, este año se han incrementado de manera significativa las sustracciones en los terrenos de medianías de La Matanza, La Victoria y El Sauzal.

"Estos actos delictivos se han producido siempre porque los árboles se encuentran en zonas alejadas, cercanas al pinar, donde en muchas ocasiones también se cultivan papas. La gente piensa que el castañero está vegetando de forma natural, ya que no se le da tratamiento ni poda, pero tiene dueño, es un frutal que se cosecha y del que el agricultor obtiene beneficios", ha explicado.

En esta misma línea, el representante de ASAGA ha querido subrayar que el hecho de que las propiedades estén abandonadas no implica que se pueda recoger el fruto libremente. "El problema es que muchos árboles dan a la vía pública y muchas personas entran, pero una cosa es que un senderista se lleve una castaña y otra que llenen sacos para vender. Además, cuando se comercializan, nadie pregunta quiénes son los vendedores y no se sabe si son robadas o no. Como se paga bien, no hay ningún tipo de control de la trazabilidad del producto", ha aseverado.

Para hacer frente a esta situación, José Timón reclama más vigilancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad. "El Grupo Roca de la Guardia Civil realiza un seguimiento y persigue a los ladrones, pero ahora hay más robos, probablemente por la situación económica. No podemos olvidar que hay necesidad y muchas personas no tienen dinero ni para comer. Por eso, es importante que se patrulle en las fincas y también en los puntos donde habitualmente se venden castañas", ha concluido.