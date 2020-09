Alarma por las aglomeraciones de padres a las puertas de los colegios

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, ha confirmado en Mediodía COPE que el Ayuntamiento se ha visto obligado a activar en las últimas horas un operativo especial de seguridad para evitar las aglomeraciones de padres a las puertas de los nueve colegios del municipio.

"Teníamos previsto un dispositivo con agentes de la Policía Local y hemos reforzado este servicio con voluntarios de Protección Civil porque el comportamiento irresponsable de algunas personas está provocando situaciones que pueden ser contraproducentes. No sirve de nada que nos preocupemos por el inicio de curso y el riesgo de contagio en las aulas si luego somos los adultos los que mostramos lo que no se debe hacer. Nuestros hijos no van a entender que les pidamos que mantengan las distancias mientras nosotros incumplimos todos los protocolos ", ha subrayado el regidor.

En esta misma línea se han manifestado distintos vecinos que han cuestionado en las redes sociales la actuación de los padres y madres que acudieron ayer a recoger a los alumnos al colegio sin respetar las directrices sanitarias. "Los niños al cole con toda la prevención que se requiere en este momento y los progenitores sin dar ejemplo, apelotonados en la puerta. ¿Así vamos a frenar esto? Así solo vamos a conseguir que nos vuelvan a confinar de nuevo", ha afirmado Leo Méndez en su cuenta de Facebook.

"Yo prefiero esperar y que mi hijo salga con seguridad para no tener problemas con los miembros de la familia que están dentro de los grupos de riesgo", ha querido resaltar Ana García en su perfil de Twitter.