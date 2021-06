El abogado de Beatriz Zimmermann apuesta por la prisión permanente revisable si Tomás Gimeno estuviera vivo

José Manuel Niederleytner, abogado de Beatriz Zimmerman, lo tiene claro. Si Tomás Gimeno estuviera vivo los delitos de los que se acusa al padre de Anna y Olivia podrían tener como castigo la prisión permanente revisable. En declaraciones a La Mañana de COPE Tenerife, el prestigioso abogado comentó al ser cuestionado por esta posibilidad que “el hecho de que las víctimas sean menores, la hace susceptible totalmente de que la pena pueda ser prisión permanente revisable”.

Niederleytner aclaró que si no se encontrara el cuerpo, “la causa quedaría latente, ya que la juez tendría que dictar un auto de sobreseimiento provisional, a la espera de que la orden de búsqueda y captura internacional pudiera ser efectiva y en caso contrario, habría que dejar pasar los 20 años para que fuera prescrito el delito”. En cualquier caso, si apareciera una prueba que permita saber que Tomás estuviera vivo, se volvería a reabrir el caso.

Acerca de la situación personal de su defendida y de la familia, el abogado comentó que “estamos muy afectados, las tristeza de los hechos no es fácil quitársela de encima”, añadiendo que“esperamos que la labor del buque Ángeles Alvariño pueda ser positiva y que se puedan encontrar los cuerpos de Anna, y de Tomas Gimeno”.

Niederleytner insistió en que “Beatriz no quiere estar hurgando ni pendiente, la actitud personal de ella es desear que esto no vuelva a ocurrir. Y esa es la actitud correcta, lo otro es sufrir por sufrir, hay que mirar hacia delante con esperanza”.

Por último, y preguntado sobre cómo es posible que la pareja de guardias civiles que paró a Tomás Gimeno en la Marina de Santa Cruz, no tuviera conocimiento de que la madre había dado parte en el puesto de la Guardia Civil en Radazul dos horas antes el abogado afirmó que “yo desconozco las formas de comunicación entre las distintas unidades de la Guardia Civil, pero pienso que una denuncia no se transmite a todos los puestos de Guardia Civil de toda la isla, aunque no sé cómo funciona, se me hace difícil que esa orden hubiera llegado a esa patrulla que paró a Tomas en la Marina de Tenerife”.