4.000 vacunas de Janssen se quedan en la nevera por la escasa afluencia al Santiago Martín

Los equipos del Servicio Canario de la Salud que trabajaron durante todo el domingo en el pabellón insular Santiago Martín solo administraron 4.000 de las 8.400 dosis de Janssen disponibles para la población de entre 40 y 59 años, menos de la mitad de las que se inocularon el domingo anterior.

La gerente del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Natacha Sujanani, al frente del operativo, ha reconocido en La Mañana en Tenerife que el resultado no fue el previsto: "Esperábamos una mayor afluencia, sobre todo porque hay unas 50.000 personas en esa franja de edad sin vacunar; la semana pasada pusimos 8.000 dosis y teníamos ganas de llegar ahora a las 10.000 pero no pudo ser". A pesar de ello, ha agradecido el gesto de las 4.000 personas que sí fueron inmunizadas ayer con la monodosis: "Tenemos que agradecerles que hayan empleado su domingo en esto, y nosotros seguimos dispuestos a continuar inmunizando".

Sujanani ha asegurado desconocer el origen del mensaje lanzado erróneamente a primera hora de la mañana en el que se llamaba a los mayores de 20 años a acudir al Santiago Martín para ser inmunizados con Janssen ante la poca afluencia del colectivo de 40-59 años. Algunos sí se vacunaron sin cita, otros lo hicieron porque ya tenían la cita programada, pero muchos se quedaron fuera. En ningún caso, según ha afirmado, se les administró Janssen, ya que la estrategia de vacunación no contempla que se inocule a menores de 40 años.

"El problema es cuando las cosas no se difunden por los cauces oficiales. La jornada del domingo estaba enfocada a administrar Janssen porque era el mayor número de viales que había, aunque también había un cierto remanente de Moderna y de Pfizer. De manera oportunista, se vacunó a primera hora de la mañana con vacunas de ARN mensajero a mayores de 20 y eso generó un llamamiento público", ha relatado.

Según Sujanani, "ver las ganas que tiene ese grupo de edad de vacunarse me parece una cosa muy positiva, pero tuvimos que salir por desgracia a decir que no podíamos vacunarlos porque no estaba preparado el dispositivo ni las dosis que les corresponden".

La gerente de la Candelaria ha señalado desconocer el origen del mensaje difundido en las redes sociales. "No sé si alguien dijo algo allí, si grabó un audio o se malinterpretó. Esto es como cuando juegas al teléfono y se va deformando el mensaje. Puede ser que alguien desde dentro dijera algo, pero no era la orden que dio el Servicio Canario de la Salud ni el Hospital", ha apostillado, para pedir posteriormente "disculpas a todos los que se sintieron agraviados".