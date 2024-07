Al Trofeo Teide le faltan 90 mil euros

Alberto Cabo, concejal de Deportes del Puerto de la Cruz, habló con Deportes COPE Tenerife



Un nuevo comienzo para el Trofeo Teide. Tras 52 ediciones, este año el histórico torneo de fútbol amistoso recibirá una renovación en su forma jurídica, convirtiéndose en una asociación. Desde su primera edición en 1971, el Trofeo Teide se ha consolidado como uno de los torneos más antiguos y tradicionales de España.



La gestión del torneo rota anualmente entre cuatro ayuntamientos: La Orotava y el Puerto de La Cruz fueron los primeros, seguidos por Los Realejos e Icod de los Vinos. Cada municipio aporta sus características y limitaciones económicas al evento a través de sus clubes UD Orotava, UD Realejos, UD Icodense y CD Puerto Cruz. Este año, el municipio anfitrión está a la espera de recibir una subvención nominativa de aproximadamente noventa mil euros para su clebración..



Actualmente, no hay rivales confirmados ni descartados para el torneo. Aunque se rumoreaba que el Real Madrid Castilla y el Real Madrid Femenino participarían, aún no hay nada cerrado. De hecho, no es mencionado el Trofeo Teide en el calendario oficial de pretemporada del CD Tenerife.



Durante el próximo mes y medio, el conjunto blanquiazul (CD Tenerife) tiene varios amistosos confirmados, enfrentándose al CD Marino (20/7) en el sur de la isla, al Atlético Paso en La Palma (27/7; 12:00 horas), y en El Albir al Deportivo Alavés (30/7) y al CD Eldense (3/8). El debut en LALIGA HYPERMOTION está programado para el 19/8 en el estadio Pepico Amat (19:30 hora local) contra el CD Eldense.



No se ha considerado la posibilidad de aumentar el número de ayuntamientos participantes. La organización del torneo evalúa diversas alternativas y costes para ajustar los equipos participantes a la economía disponible. Entre las opciones reales está el Atlético Paso, cuyo potencial participación se agradece y valora siempre..



Con la nueva asociación, es crucial evitar empezar con deudas, por lo que se buscan alternativas financieras viables para garantizar la sostenibilidad del Trofeo Teide.