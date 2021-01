Como todos los clubes, incluso los profesionales, el Granadilla Egatesa, no pasa por una buena situación económica. La falta de ingresos, es evidente, y si encima las ayudas de las instituciones siguen sin llegar en algunos casos dificulta aún mas la labor del equipo sureño.

En ese sentido hoy en Deportes COPE Tenerife, Sergio comentó sobre la ayuda obtenida por parte del Cabildo Insular de Tenerife "nos ha llegado aunque nos hubiera gustado obtener algo más. El problema nuestro esque tenemos un déficit con el Ayuntamiento de Granadilla, ya que todavía no hemos cobrado la subvención de la 19/20". En ese sentido, el presidente tinerfeño añadió que si todavía no hemos cobrado la 19/20 por parte del Ayuntamiento, ¿cuándo voy a cobrar la 20/21 que ya estamos jugando?".

Una situación compleja, y que ha obligado al equipo del sur de la isla, a adelantar casi toda una temporada completa, lo que deja a la institución trabajando bajo mínimos. Sergio Batista quiso además añadir que "para nosotros sería más cómodo poner todos nuestros esfuerzos solo en el primero equipo, pero creemos en el trabajo de cantera, tenemos muchas niñas detrás a las que queremos dejar fuera".

Pero no solo Sergio Batista desempeña el papel de presidente del Granadilla Egatesa, sino que también es vicepresidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, la cual, confirmó en estos últimos días la vuelta del fútbol base, tras el parón derivado de la situación sanitaria. Sobre esa vuelta a la competición comentó que "hay que tener mucha prudencia. Las competiciones van a volver el fin de semana del 30 al 31 de Enero pero hay que tener mucha precaución en la vuelta a la normalidad"

Uno de los temas claves, y mas polémicos en todo esto, es la autorización a que en dicha competencia se permita la entrada de aficimados, algo sobre lo que "non depende de nosotros sino de los Ayuntamientos". En ese sentido quiso puntualizar que "hay que ponerse en la piel de todos los dirigentes de los clubes, todo esto supone un gasto enorme para ellos y hay que buscar soluciones entre todos".

Recordemos que antes del parón, los clubes de categorías regionales habían pedido que el fútbol en Tenerife se parara hasta que no se autorizaran la asistencia de público y la habilitación de las zonas de cantina. Ahora con la vuelta de la actividad es una incógnita lo que van a decidir a hacer los clubes en este sentido. Según el mandatario tinerfeño "no me consta que los equipos vayan a parar de competir por este motivo".