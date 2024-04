El filial del CD Tenerife se juega este miércoles muchas de sus opciones de ascenso a Segunda RFEF ante el Tamaraceite en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Ganando, los de Leandro Cabrera afrontarían las dos últimas jornadas dependiendo de si mismos. El delantero Salifo Caropitche se pasó por Deportes COPE Tenerife para hablar de dicho compromiso.

Partido clave: "Tenemos ganas de que llegue el partido y empiece a rodar el balón, es el partido más importante de toda la temporada y pedimos a la gente que venga a animarnos y apoyarnos. Necesitamos lo mejor de todos para los tres partidos que quedan. Entre todos nos hemos encargado de sur una piña y una gran familia, eso se nota en el campo y en el día a día".

Llamamiento a la afición: "Maziño nos ha pedido que no nos dejemos llevar por lo de fuera y que nos centremos en jugar sin ningún tipo de presión. Es verdad que el rival no se juega nada, pero ellos van a ponernos las cosas difíciles, estoy seguro que van a querer complicarnos el partido y el ascenso. Nosotros tenemos claro que solo tenemos que pensar en el partido a partido y no mirar ni lo que viene ni el resto de resultados de la jornada".