Ramón Folch: "Me voy a dejar la piel por este escudo"

Ramón Folch debutó este pasado fin de semana con la camiseta del C.D. Tenerife y pudo hacerlo además con victoria, después de que los blanquiazules derrotaran por 1-0 al Rayo Vallecano de Andoni Iraola, trás un tanto en el tramo final de Álex Bermejo. Para Folch, fue muy importante lograr los tres puntos, y mas aún de la forma que se produjo, "sin encajar" y ante un rival "muy complicado" como lo es el de Vallecas. Es por ello, que el vestuario, según el mediocentro, está "satisfecho" por el trabajo realizaddo el fin de semana.

El veterano jugador catalán tiene claro que la temporada va a ser muy larga, y es por eso que no le preocupa la alta competencia que hay, no solo en su posición, si no en todo el equipo. Es por ello, que aseguró que todos los futbolistas "tenemos que entrenar al máximo" para generar una competencia "sana! que beneficie al colectivo. Añadiendo además que "todos vamos a tener la oportunidad de participar", ya sea desde el inicio o desde el banquillo. "El objetivo es el equipo" concluyó.

Siempre la victoria ayuda a preparar la semana con otra perspectiva, es por ello, que los jugadores blanquiazules ya piensan en la siguiente cita del campeonato, en la que los de Fran Fernández se van a enfrentar al Real Sporting de Gijón en el Molinón. Sobre el rival, Ramón comentó que es un equipo que siempre "hace las cosas muy bien" añadiendo además que va a ser un partido "especial" para él por su pasado en el Real Oviedo.

Por último, Folch quiso acordarse de la afición chicharrea, agradeciendole la "gran acogida" que han tenido con él, y pese a que no pueden sentir su apoyo en el estadio, notan "su aliento" desde la distancia.