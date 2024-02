Leganés, Vitoria y Donosti: Las otras crisis de Garitano

Asier Garitano, como es lógico, antes de convertirse en entrenador del CD Tenerife dirigió a varios equipos del fútbol español. Combinando etapas muy buenas (Leganés) con otras que no lo fueron tanto (Real Sociedad, Alavés y Leganés en una segunda etapa). Y es que, además de lograr un ascenso con el equipo madrileño, el resto de plazas no pudo torearlas también como lo hizo en Butarque, ya que fue destituido hasta en tres ocasiones.

Santi Duque, compañero de COPE que sigue el día a día del CD Leganés, explicaba en Deportes COPE Tenerife, que Garitano es un héroe en la ciudad, y que se le recuerda más por su primera etapa y el ascenso a la máxima categoría del fútbol español que por la segunda en la que no se lograron los objetivos, en el que los aficionados lo criticaban por ser demasiado conservador.

En Donosti, las cosas no fueron bien desde el principio, y es que tal y como nos cuenta nuestro compañero Marco Antonio Sande, Garitano no tuvo una buena relación con Roberto Olabe. Llegó a tal punto esa mala relación, que se cree que se le llegó a hacer hasta la cama al entrenador. Se le fichó como segundo entrenador a Rubén de la Barrera, un entrenador con ideas opuestas a Asier, y con el que incluso ni se hablaba. A la gente no le gustaba su forma de jugar tan paciente, incluso perdió el vestuario.

Y por último Vitoria, en el Deportivo Alavés Garitano tuvo muy mala suerte. Roberto Arrillaga nos reconoce que es cierto que su fútbol no enamoraba, pero consiguió en la primera vuelta ser un equipo sólido y que parecía que no iba a pasar apuros. Pero llegó la pandemia, y al pararse la liga todo cambió. El equipo se desconectó, y los de abajo empezaron a apretar. A la gente desde el principio no le gustaba lo defensivo que era el equipo, pero los resultados le daban la razón.