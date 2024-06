Juan Soriano explica por qué no renovó con el Tenerife

El tercer jugador con más partidos seguidos como titular (83) en la historia del CD Tenerife, Juan Soriano, hablaba esta tarde con Deportes COPE Tenerife para despejar las incógnitas que ha originado su marcha.

Juan Soriano (26 años, Benacazón, Sevilla) uno de los mejores porteros del Tenerife en los últimos 20 años, anunció su salida del club al terminar la temporada. El sevillano deja atrás una etapa significativa en su carrera y reflexiona sobre su tiempo en la isla y las razones de su partida.

El adiós anunciado: Soriano comunicó su decisión el pasado 8 de noviembre, después de una serie de partidos fuera de casa. "Es difícil marcharse de un equipo donde he sido tan feliz", afirmó. "Después de pasar unos días en la isla, se lo comuniqué primero a mi representante y luego nos reunimos con Mauro para informarle". A pesar de los esfuerzos del club por renovar su contrato, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Negociaciones sin éxito: El Tenerife intentó desde la temporada pasada que Soriano renovara. "Nos reunimos varias veces y no llegamos a ningún acuerdo. Todo se paralizó un poco... y luego empecé la liga", explicó. Las reuniones continuaron, incluso con Mauro Pérez, director deportivo, viajando a Madrid para negociar. Sin embargo, el guardameta necesitaba más tiempo para tomar una decisión, consultándolo con su familia y personas cercanas.

Una decisión firme: Soriano reconoció que las posturas iniciales estaban distantes y su decisión de buscar nuevos horizontes se fortaleció con el tiempo. "Al principio sí que estaban distantes, no estuvo ni cerca", Se le volvió a preguntar pero esta vez en un escenario distinto, uno donde el club se hubiera esforzado un poco más, comentó. Si las condiciones hubieran sido diferentes, podría haber renovado, pero la vida cambia y su decisión ya estaba tomada cuando el club finalmente hizo una propuesta.

"No es lo mismo un jugador libre que uno con contrato, pero hasta ahora yo no he firmado nada. Estoy de vacaciones para desconectar y disfrutar. Mi representante es el que está trabajando. De hecho, he querido jugarlo todo hasta el último momento porque le debo, primero, un respeto al club que me paga, a la afición y a mí mismo."



“A día de hoy no tengo nada firmado ni nada pensado.” Ahora con un verano repleto de compromisos internacionales los agentes se mueven con mucha más habilidad ya que el mercado se pone al alza: Eurocopa de Alemania, juegos olímpicos de París y la Copa América



¿Crees que tienes posibilidades de jugar en Primera?

“Yo creo que eso es lo que quiere cualquier futbolista, puede ser ” como buen guardameta sigue despejando bien tanto dentro como fuera de la cancha. Son varias las porterías del sur de españa las que lo quieren a él como su hombre bajo palos.

La anécdota de la quinta amarilla frente el Amorebieta:“La gente dice que yo la busqué, que no quería ir a Burgos (ríe), pero eso es totalmente falso. La tarjeta fue porque el linier se giró y nos habló faltándonos al respeto y yo se lo recriminé, diciéndole que no hacía falta que pegara voces. El linier avisó al árbitro para que me sacara amarilla, que era mi quinta, y le pedí a Asier (Garitano) viajar a Burgos porque quería estar con el equipo.”



Último partido sin ser titular: “Quería jugar y el míster me preguntó si quería jugar. Soy jugador y obedezco las órdenes de mi entrenador y mi club. Yo no soy nadie para ir en contra.” En casi todas las despedidas el protagonista se despide al salir del campo y no al entrar, de ahí la rareza en este homenaje a Juan Soriano, afirmaba: “Fue raro, pero yo soy jugador y no sé las órdenes que se dan ni lo que cada uno piensa. No me voy a meter en cosas que no me competen. No soy presidente, directivo ni entrenador.”

Finalmente, Soriano se lleva consigo muchos recuerdos, especialmente de los partidos contra Las Palmas y la eliminatoria contra el Girona, momentos que aún sueña por las noches. Su despedida marca el fin de una era para el Tenerife y el inicio de una nueva etapa en la carrera de este destacado guardameta