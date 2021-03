Jesús González, representante de Zarfino, le 'pone fecha' a la continuidad del jugador en el Tenerife

El Extremadura U.D. ha sido noticia en las últimas horas, debido al anuncio realizado por su presidente, Manuel Franganillo, en el cual aseguraba que se estaba planteando la opción, de que el club se viera abocado a la desaparición debido a las dificultades económicas que atraviesa, y a la desestabilización familiar derivada del mismo.

¿SEGUIRÁ ZARFINO EN EL TENERIFE?

Una situación que no pasa desapercibida en el C.D. Tenerife, ya que dos de los jugadores de la actual plantilla blanquiazul, militaron recientemente en el equipo extremeño. Son los casos de Zarfino y Nono, en caso de este último, la posible desaparición del Extremadura no afectaría en ningún caso ya que, tal y como nos ha contado hoy su representante, Nono es a todos los efectos jugador del C.D Tenerife.

La cosa se complica algo más en el caso de Giovani Zarfino, aunque según como nos ha contado su representante Jesús Gónzalez, en Deportes COPE en Tenerife,"no debería influir, aunque este tema tendríamos que tratarlo con un experto legal". Zarfino está cedido en el Teneride hasta final de temporada, y dentro de su vinculación con el club, "en caso de ascenso la compra de Gio es obligatoria, en caso de no ascenso habría que sentarse a negociar, pero el Tenerife tendría ventaja". En este sentido, también nos contó que "si el Tenerife quisiera quedarse a Zarfino, lo tiene que comunicar a finales del mes de Mayo, principios se Junio".

LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR

Pero para eso todavía quedan muchas semanas y es evidente que todo va a depender del rendimiento del centrocampista uruguayo. Un rendimiento que se ha visto afectado claramente por las lesiones, "Zarfino está muy contento, el único pero que le pone son las lesiones. Físicamente es un portento, y para rendir a su máximo nivel necesita estar casi perfecto en este sentido". Añadiendo además que él me transmite felicidad por como van las cosas ahora en el equipo, mirar hacia arriba le motiva". Es evidente que el rendimiento del equipo, ha mejorado en las última semanas, y es por ello que "veo que él está muy ilusionado porque ya se está encontrando bien, además al equipo le están saliendo las cosas, todo eso suma". Finalizando con una frase llamativa, esgrimiendo que "hay una cosa que se llama ganar, que es el mejor antídoto a las depresiones".

Jesús González demostró también, que no sólo está pendiente del rendimiento de su representado, si no que también sigue de cerca la dinámica del equipo, "ahora estamos viendo la mejor versión de Vada, de Fran Sol, de muchos jugadores, y eso viene de la mano de los resultados. Gio ayer me decía que va a acabar la liga como un toro. Quiere rendir a su mejor versión, para demostrar lo que realmente es". Ya sabemos cómo son los uruguayos "te quieren ganar hasta jugando al parchís" concluyó.