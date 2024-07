David de Diego: "A plena vista es dorado, no hay discusión"

El director de Marketing del CD Tenerife, David de Diego, atendió este viernes por la tarde a Deportes COPE Tenerife para hablar sobre el estreno que tuvo ayer la segunda nueva equipación azul y dorada del equipo chicharrero.

Un trabajo que se acumula: “Cuando los chicos se marchan, aquí en las oficinas es temporada alta”. El verano podría ser una fecha de desconexión y vacaciones para muchos, pero en las oficinas del CD Tenerife, el trabajo acaba de empezar (o más bien no parece terminar). El inicio de la campaña de abonados para la temporada 24/25 y la presentación y venta de las nuevas camisetas y el trabajo de acuerdos con colaboradores y patrocinadores son los objetivos a cumplir de la división de Marketing del club.



Estreno de la segunda eqipación: “Es un tema tan subjetivo, depende mucho de los gustos de cada uno. Desde el máximo respeto y el máximo cariño al escudo y al club, intentamos hacer productos que le gusten al aficionado”. La nueva camiseta no tuvo un buen recibimiento; el final de temporada y su filtración en la web oficial del club horas antes de ser publicada no alimentaron la ilusión.“Está desde hoy mismo disponible en las taquillas del estadio y otros distribuidores.” Una segunda ocasión para poder causar una buena primera impresión. Esta, a diferencia de la primera, parece haber despertado el interés y el buen parecer de la afición chicharrera. A poco de publicarse el anuncio con las Torres de Santa Cruz y una camiseta gigante flotando en el centro, la gente empezó a preguntarse lo siguiente: ¿Es amarillo o es dorado el color secundario que acompaña a la elástica?



El color que acompaña la camiseta: “Es dorado, tú ves la camiseta delante tuya y es dorado, no hay discusión.” El color amarillo es el color corporativo y seña de identidad de la UD Las Palmas, un tono “pio pio” propio de los canariones.



La Pulsera: “Me alegro por ellos. Nosotros somos responsables de lo que haga nuestro club, lo que hagan el resto no podemos valorarlo.”

Campaña de abonados: Un problema técnico central impidió por cuarenta y cinco minutos imprimir el abono de los aficionados. “Esta no es mi área concreta y tampoco quiero decir nada que luego no sea ni informaciones que no sean concretas.”



Tercera equipación: “La tercera en breve, no puedo decir fecha, más pronto que tarde, en una o dos semanas como muchísimo. Disponemos de muchísimos factores, pero no debería irse más allá de diez días.”



Aunque se filtró y todo el mundo la ha visto: “Sí, podemos hablar de una filtración de Hummels que ha afectado a varios equipos de los que Hummels es sponsor técnico oficial. Creo que han conseguido detectar el origen del percance.”