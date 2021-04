La renovación de Ramis a debate

Sigue el debate en el entorno blanquiazul sobre la continuidad o no de Ramis al frente del banquillo tinerfeñita de cara a la próxima temporada. ¿Debe el CD Tenerife renovar ya al actual entrenador chicharrero? ¿Es el adecuado para el próximo proyecto? ¿Se ha ganado seguir? Todas esas preguntas se las hemos trasladado a nuestros tertulianos de cada lunes en Deportes COPE Tenerife.

El primero en dejarnos su opinión ha sido Xuankar. El jefe de Deportes a nivel nacional de la Cadena COPE, lo tiene claro: "Las decisiones las tiene que tomar el club, no la opinión pública. Ya es hora que el Tenerife tenga una cierta estabilidad, Ramis es un buen entrenador y ha mejorado al equipo. Yo no miraría a Ramis, yo miraría para arriba. El equipo es mediocre, y dentro de esa mediocridad, Ramis ha sacado lo mejor posible del equipo".

Entre nuestros tertulianos hay disparidad de opiniones. Para Miguel González "el Tenerife no esta salvado, hay que lograr los 50 puntos y no hablar de Ramis. Me parece un disparate, cuando lleguemos a 50 ya veremos si renovamos a Ramis o no. No podemos despistarnos".

Alberto Contreras cree que "tenemos un equipo de estar por casa. Nunca me he creído que este equipo era de play off. Será una temporada más que estaremos en tierra de nadie. Me gustaría que este club tuviera un proyecto a 2-3 años. Pero no solo con el entrenador. Director Deportivo, entorno, consejo de administración, tenemos que ir todos a una y tener paciencia de una vez".

Por último, Fran Alonso destacó que "esto no depende de nosotros, esto lo tiene que tener claro la dirección deportiva. Si la dirección deportiva cree que Ramis es el hombre indicado, tienen que tomar una decisión ya, no pueden esperar más. No pueden alargarlo porque eso es debilitar su figura".

Así está el resultado de la encuesta que hemos lanzado en las redes sociales de Deportes COPE Tenerife. Recuerda que puedes seguir votando y dejándonos tu opinión.

�� Nuestro debate de la semana



¿Renovarías a Ramis para la próxima temporada? — DeportesCopeTenerife (@DeportesCopeTfe) April 5, 2021