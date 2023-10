Alarma León

El central del CD Tenerife José León se tuvo que perder el partido ante el Burgos CF de la jornada 10 de liga por unas molestias en la rodilla. Según contaba el parte médico, y después confirmó Asier Garitano en rueda de prensa, eñl madrileño tendrá que someterse a una resonancia para saber el alcance de la lesión.

Pero tal y como contó Juanjo Ramos en Deportes COPE Tenerife, existe preocupación dentro del club por si la cosa no queda en una simple molestia, y es que en las primera exploraciones, pese a no existir inflamación ni falta de estabilidad, las sensaciones del jugador no son las mejores. La resonancia, se le va a realizar al jugador mañana martes.

Además de José León, el Tenerife no va a poder contar para Miranda, ni con Sipcic que se marcha con su selección, ni con Aitor Sanz, Elady, Luismi Cruz y Dauda que se lo pierde por sanción. Por suerte para Garitano, lo de Loic Williams, quedó solo en un susto y si podrá estar ante el equipo de Miranda del Ebro.