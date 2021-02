Fidel Castro: cuatro décadas de fidelidad al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

40 años ha estado Antonio Meseguer, siendo el “Fidel Castro” del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Casualidades del destino, un accidente de coche que le costó algunas heridas en el rostro, le animó a dejarse la barba porque no podía afeitarse y partir de ahí llegó el parecido con el dictador cubano. Así que allá por 1976, y animado por su mujer, el bueno de Antonio se puso su disfraz, puro habano incluido, hasta hace 4 años que decidió colgar los hábitos.

Eso sí, tal y como nos explicó el protagonista en La Mañana de COPE Tenerife con humor “ahora me disfrazo de la abuelita de Fidel Castro, porque después de la muerte de Fidel, no he querido ser un busto de viviente tal y como dijo el propio Fidel, y la verdad es que ya estaba un poco cansado del personaje”.

Después del accidente no lo dudó: “Me fui a una tienda en la Calle del Pilar y me compre el mono verde, fue todo muy espontáneo, porque de Fidel había unos discursos larguísimos pero aquí no llegaban. Pero recuerdo que el año de la perestroika por ejemplo, vacilé mucho con eso, también con un encuentro que tuvo Fidel con Aznar en su momento. Era un Fidel Castro adaptado a las bromas nuestras”.

Lo de los puros habanos nunca fue un problema: “Yo he fumado toda mi vida, pero antes de empezar con el disfraz y ya me había aficionado a los puros”.

Meseguer nos confiesa que “siempre he sido muy carnavalero, de niño recuerdo que salía de mascota con la Masa Coral. Luego estuve en Venezuela, en Trinidad, donde tienen el segundo mejor Carnaval del mundo. Después he estado en la Ni fu ni fa y en la Peña del Lunes, porque yo llevo el Carnaval en la sangre”.