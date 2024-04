En el CD Tenerife perciben demasiada negatividad en el ambiente

¿Qué se le puede pedir al Tenerife de Asier Garitano? Pues por encima de todo que compita cada semana para asegurar cuanto antes la permanencia y acabar lo más arriba posible. ¿Lo está haciendo? No. El Tenerife es capaz de ganarle al Eibar dando buena imagen, dentro de lo que se le puede exigir a un equipo de media tabla, y hacer partidos tan flojos como el de ayer en Albacete. Sí, con el atenuante de la expulsión y del penalti. Ambos, errores de jugadores blanquiazules, no del árbitro. Y así, claro, es imposible.

En lo que va de 2024, el Tenerife ha sumado 3 puntos de 21 posibles a domicilio. No conoce lo que es ganar en estas 7 visitas y ha encajado 11 goles, siendo capaz de anotar únicamente 5. No gana fuera del Heliodoro desde el 2 de diciembre y, en el global de la temporada, lleva 3 victorias en 18 duelos en territorio peninsular. El dato describe a un equipo que no puede aspirar al ascenso. Añadamos otro que, después de la expulsión de Sergio González ayer, adquiere mayor relevancia: el Tenerife es el más tarjeteado de Segunda (107 amarillas), con 11 amonestaciones más que el siguiente (Racing), y el que más expulsiones ha sufrido (7) junto al Alcorcón.

La resistencia a la inferioridad numérica también representa la debilidad del cuadro que dirige Garitano: 4 puntos de 21. Con una victoria, un empate y cinco derrotas en esas circunstancias.

Como escucharán, ni una alusión directa hoy a Asier Garitano. Ya ni sorprende que alinee a su mejor central, José León, como lateral izquierdo o a Yanis Rahmani, más oportunidades que Platanito, como delantero. Ni que cierre con cinco defensas estando en inferioridad y concediendo el campo entero a su rival. Ni que sea incapaz de arriesgar un ápice cuando ya está todo perdido. Ni un pelotazo al área rival dio su Tenerife en Albacete. Estas extravagancias en onces, planteamientos, dibujos y cambios forman parte ya de un paisaje dibujado por los que mandan en el CD Tenerife.

Los que siguen viviendo en su particular realidad paralela. Mientras el Tenerife deambula con paso triste por la categoría, ellos se empeñan en buscar al enemigo fuera. Que si la afición, que si los tuiteros, que si los periodistas. El problema del Tenerife no está en la grada, la prensa o las redes sociales. Demasiada negatividad, dicen. Como si la clasificación y el juego del equipo nos lo inventáramos nosotros.

Pero claro, no podemos esperar autocrítica de quienes han firmado un año y medio de gestión para el olvido.