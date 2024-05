91 palmeros aspiran a participar en la Danza de los Enanos de 2025

91 personas se han inscrito para aspirar a formar parte de la Danza de los Enanos, uno de los actos más representativos y esperados de la Bajada de la Virgen de las Nieves de La Palma, que tendrá lugar en julio del próximo 2025.

Son, concretamente, 85 hombres y seis mujeres aspirantes de todos los municipios de la isla, exceptuando Puntagorda, Barlovento y Fuencaliente. La localidad con más aspirantes es la propia capital palmera, con 49, seguida por Breña Alta (15) y Breña Baja (11).

La intención del Consejo Rector del Organismo Autónomo Local de la Bajada de la Virgen es que las pruebas de selección se realicen entre la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre. Así lo ha manifestado en Herrera en COPE La Palma el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Alberto Perdomo: “Queremos que no se nos vaya más allá del mes de octubre para tener tiempo suficiente de preparar el número con tranquilidad y sin nada que se nos quede al azar”.

Perdomo considera que los 91 aspirantes son “los que esperábamos, más o menos, un buen listado”, con representación de la gran mayoría de municipios de La Palma, lo que “pone en valor el sentimiento insular que hay en torno a la Bajada”.





Tres pruebas

La selección de las 30 personas que finalmente participen en los Enanos se hará conforme a tres pruebas: canto, baile y prueba física. El concejal ha querido dejar claro que velarán por “un procedimiento totalmente transparente”. “Desde el minuto uno hemos querido reflejar las bases de todas las pruebas a realizar, que todos los aspirantes sepan cómo van a hacer para que se preparen de la mejor forma posible y concurran en igualdad de condiciones. Vamos a elegir a 30 'enanos' y esperamos que sean los 30 mejores”, ha dicho.

Las bases fueron aprobadas el pasado 15 de abril, junto a la Danza de Acróbatas y el Carro Alegórico y Triunfal. Todas se encuentran disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. El consistorio quiere así que no se repitan polémicas como las de anteriores ediciones de la Bajada: “Que no dé lugar a habladurías ni denuncias como ocurrían antes, no queremos ensuciar el nombre de la Bajada de la Virgen”.