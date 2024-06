Una joven canaria, de 15 años, saca nota en la EBAU y estudiará Biotecnología: “Es mi pasión”

Alegría, tristeza y muchas emociones, los estudiantes que se han presentado a la EBAU ya conocen los resultados. En el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han aprobado el 94,31 % de los presentados y en la Universidad de La Laguna el 92,7 %.

Isabel García es una de las alumnas que ha aprobado la prueba de acceso a la Universidad, y lo que le diferencia del resto de estudiantes que han superado la prueba es que tan solo tiene 15 años. Isabel fue adelantada dos cursos en el colegio Jaime Balmes, en Las Palmas de Gran Canaria, después que sus profesores se dieran cuenta de la gran capacidad y ganas de aprender que mostraba esta alumna.

Hasta en dos ocasiones fue ascendida de curso, la primera vez fue en primaria y después en secundaria. A pesar de que esto significara que cambiaba de ambiente y amigos, Isabel cuenta en COPE Gran Canaria que “desde el primer momento me sentí integrada. He estado con tres grupos y en todos me he sentido muy acogida”.

Con una puntuación de 13,16 sobre 14, le da de sobra para estudiar lo que quiere, la carrera de Biotecnología. Isabel dice que “estoy muy emocionada, la EBAU es una manera de cerrar el ciclo de bachillerato”. Tras saber que con esa puntuación tiene su plaza asegurada ya está “deseando aprovechar el verano”, aunque reconoce que desea que llegue septiembre para comenzar, ya que “la biotecnología es reamente mi pasión”.

Isabel no puede esperar para comenzar el curso que viene y aprender más sobre su vocación, aunque antes está deseando poder celebrarlo con sus compañeros: “Lo hemos conseguido”. A pesar de comenzar la carrera universitaria con 16 años, en comparación con los 18 de sus compañeros, no lo ve como una desventaja, sino “una ventaja de seguir esforzándome y aprender”.

De cara al inicio del nuevo curso universitario, Isabel tiene muchas expectativas y tiene una cosa clara en cuanto a su papel en esta carrera respecta: “Espero aportar mi granito de arena a la investigación y a la humanidad”.

Entre las opciones está cursar sus estudios en Estados Unidos, a través de una beca académica y deportiva.