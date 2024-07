Una familia acoge a un joven migrante que llegó en patera a Canarias: "Vienen con una mochila"

La falta de espacio en los centros de acogida de menores en Canarias, con más de 5.500 acogidos, hace si cabe, más importante, la colaboración ciudadana. En esta ecuación entran las familias de acogida, que también se pueden acoger a un programa de la consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.

En Herrera en COPE Canarias hemos hablado con una de ellas. Germán tiene una familia monoparental. Hace 9 años, adoptó a su primer hijo y años más tarde se enteraron de este programa de acogida y decidieron ampliar la familia.

Cuenta que como tardaron varios años, en adoptar a su primer hijo, pensaron que lo mejor sería ampliar su familia acogiendo a un menor en vez de adoptar. Germán cuenta que su día a día es “muy normal, como el de cualquier familia. Pero son niños que tienen una circunstancia concreta”.

Germán asegura que el menor que tiene acogido estaba completamente solo, ya que su familia no pudo llegar a Canarias, porque se quedaron por el camino, en una de las rutas más mortíferas del mundo. Por lo tanto, tienen una realidad muy diferente al resto, aunque eso no quita que “sea superagradecido”.

“Llegó en patera hace 2 años y solo podemos imaginar en qué circunstancia venía, pero no hemos vivido lo mismo que él. Nos cuenta que venía acompañado de su familia, pero que llegó él solo, el resto se quedó en el camino y entonces, partiendo de esa base, son niños con que trae una mochila, son niños como muy agradecidos. ¿Cómo lo educamos?, pues trabajando como hicimos con el primero, pico pala, pico pala”, expone

Germán cuenta que le ve muy feliz desde que está en su casa, que obviamente “trae su mochila, pero vamos obteniendo resultados porque vamos pasito a pasito, ya que respetamos su circunstancia y sus características. Como padres, debemos trabajar y luchar para sacar adelante su futuro, como si fuesen hijos biológicos”.

El proceso de acogida y muy parecido al de adopción

Germán cuenta que es muy sencillo, peor que hay que pasar varias fases dentro del programa. Hay, un departamento específico en la consejería de Bienestar Social, el el que debes hacer una serie de cursos y pasar un test psicotécnicos. Además, te reúnes con psicólogos de asistencia social y demás, es muy parecido al proceso de adopción.

Una vez que hayas pasado todos esos certificados de actitud, en función de esos resultados, te asignan un perfil parecido o que se pueda amoldar a los resultados de todos los estudios psicotécnicos que has hecho durante todo el proceso.

Dice que ”la única diferencia entre adoptar y acoger es que los propósitos son diferentes. En uno, es que el menor, tendrá tus apellidos, es legalmente considerado tu hijo para el resto de tu vida; En el otro de los casos, sabes que es una transición y que no se sabe lo que va a pasar".

“Si en nuestro caso en particular, se trata de un menor no ha acompañado, llegó aquí solo por su situación legal, no tiene documentación y además no tiene la mayoría de edad. No sabemos en qué va a acabar la situación, porque aunque de momento es un acogimiento permanente, sabemos que por ese motivo, por ser un mena, en cualquier momento puede aparecer un familiar en su país de origen y reclamarlo. En ese caso, él no puede ser adoptado hasta que llegue a los 18 años”, insiste.

Anima a otras familias a que se unan al programa

Germán dice que desde su experiencia, está siendo muy gratificante y anima a que otras personas participen en este programa.

“Nosotros de momento teníamos claro que si nos metíamos en el programa, queríamos ayudarles. Eso también es importante, pero hay que dar a conocer mucho más el programa”, señala.

Germán cree que si muchas familias acudiesen a un centro de acogida y viesen la cantidad de niños que hay, los acogerían si de verdad tuviesen ganas.

“Yo no sé si van a tener la oportunidad de tener familia o no, pero en el caso de no poder tenerla, seguro que mucha gente se atrevería a probar y se meterían en el programa”.

Dice que conocía este programa en su anterior proceso de adopción por todas las charlas, la formación que recibes y por conocer a las familias que contaban su experiencia.

Concluye destacando que “se tiene que dar a conocer mucho más entre la sociedad el objetivo de este programa de acogimiento. El objetivo es que más gente conozca estos programas, porque estoy seguro de que hay muchas más familia que quieren acoger y que ayudar a estos niños”.