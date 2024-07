Socorristas de Gran Canaria se manifestarán el 6 de agosto: "Debo recurrir al Banco de Alimentos"

Los socorristas de San Bartolomé de Tirajana no pueden más y hartos de promesas incumplidas por parte del consistorio, ha convocado una manifestación para el próximo 6 de agosto. Por Herrera en COPE Gran Canaria, pasó Kevin Castellano, patrón de rescate con más de una década de experiencia, alza la voz sobre una situación insostenible: la insuficiencia de recursos humanos y materiales para cubrir las necesidades de seguridad de las playas del municipio.



"Con solo una docena de socorristas tenemos que cubrir 26 playas. Es simplemente imposible garantizar la seguridad de los bañistas con una plantilla que no superan los 12 efectivos", declara Castellano con un tono de desesperación. Este déficit de personal significa que, en muchos momentos críticos, los socorristas no pueden responder con la rapidez y eficiencia necesarias, poniendo en peligro la vida de residentes y turistas por igual.

“He tenido que ir al Banco de Alimentos para pedir ayuda”



La situación se agrava aún más al considerar las condiciones laborales de estos héroes anónimos del mar. Con sueldos que no alcanzan los 1.300 euros mensuales, muchos socorristas se ven obligados a buscar ayuda externa para sobrevivir. "Yo mismo he tenido que recurrir al banco de alimentos para poder llegar a fin de mes", confiesa Castellano, visiblemente afectado. Este hecho refleja la precariedad económica que sufren, una ironía amarga para quienes dedican su vida a salvar la de otros.



Las autoridades municipales han sido informadas repetidamente sobre esta situación, pero las soluciones parecen estar lejos de materializarse, “llevamos años a la espera de soluciones, pero por ahora nada”. La falta de inversión en seguridad costera no solo pone en riesgo a los bañistas, sino que también mina la moral de los socorristas, quienes trabajan bajo una presión inmensa y en condiciones que muchos considerarían inaceptables.

"La carga de trabajo es tal que muchos sufren crisis de ansiedad y depresión"

“La carga de trabajo es brutal y la ausencia de socorristas nos afecta muchísimo porque estamos jugando con vidas ajenas, la situación es tal que incluso hay compañeros, en los que me incluyo; con crisis de ansiedad y depresión, alguno deben consumir ansiolíticos para sobrellevar el problema”, asegura Castellano quien asegura que “muchos me dicen por qué no salgo del sector”, la respuesta la tiene clara asegurando que “esa no es la solución porque nos quedaríamos sin socorristas en las costas”



La comunidad de San Bartolomé de Tirajana depende en gran medida del turismo, y garantizar la seguridad en sus playas debería ser una prioridad indiscutible. Sin embargo, la falta de recursos y apoyo a los socorristas pinta un panorama desalentador. La voz de Kevin Castellano es un llamado de atención urgente que no puede seguir siendo ignorado.



Mientras la temporada de verano alcanza su punto álgido, los socorristas continúan su ardua labor con dedicación y profesionalismo, pero con la sombra de la insuficiencia siempre presente. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para reforzar el equipo de socorristas, mejorar sus condiciones laborales y, en última instancia, garantizar la seguridad que todos los bañistas merecen.



La situación en San Bartolomé de Tirajana es un reflejo de una problemática mayor que afecta a muchas zonas costeras: la necesidad de reconocer y valorar adecuadamente el trabajo de quienes vigilan nuestras playas. Solo con un compromiso real y tangible se podrá revertir esta nefasta realidad y asegurar que las playas sean un lugar seguro para todos.