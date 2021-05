El Servicio Canario de la Salud asegura que continuará con el desarrollo de la OPE de 2018

El Servicio Canario de la Salud (SCS) continuará con el desarrollo de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2018, cuyo decreto fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al entender que en el auto se especifica que los empleados públicos no tienen por qué sufrir las consecuencias de irregularidades que no les son imputables.



La Consejería de Sanidad ha comunicado esta decisión en una nota este lunes en la que indica que, si bien los autos del TSJC desestiman los incidentes de complemento de sentencia que se habían presentado por parte del Gobierno de Canarias y de una central sindical, considera también en uno de ellos que los empleados públicos no tienen por qué sufrir las consecuencias de las irregularidades que no le son imputables.



Al respecto, el Servicio Canario de la Salud celebrará este miércoles una nueva reunión de la mesa sectorial de Sanidad, que ya había aprobado las bases de diferentes convocatorias públicas de empleo que afectan a 7.198 plazas de 60 categorías diferentes.



El desarrollo de la OPE de 2018 ha continuado su curso en las categorías de Enfermería, Matrona y Fisioterapeutas, tanto en lo que respecta a los procesos selectivos como al de los concursos de traslados, que se encuentran ya a punto de su resolución.



El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó una sentencia por la que anuló el decreto correspondiente por entender que no se ajusta a la legalidad y en consecuencia, anula todas las cuestiones que regulaba, como las convocatorias de las distintas categorías y los concursos de traslado.