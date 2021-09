Retrasos de hasta 3 meses para diagnosticar un cáncer en Canarias

Los enfermos de cáncer de Canarias sigues sufriendo los estragos de la covid por la espera en las consultas preventivas de la enfermedad. Muchos enfermos de cáncer se ven con la imposibilidad de la tener una primera consulta presencial debido a la pandemia. Una situación que está retrasando el diagnóstico hasta 3 meses.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer han denunciado que hay pacientes oncológicos que han tardado varios meses en ser diagnosticados debido a que la primera consulta es por teléfono y se tarde mucho más en encontrar el problema.

Fernando Fraile, presidente de la AECC en Las Palmas ha apuntado en COPE Gran Canaria que hay mucha incertidumbre en los pacientes que no saben que tienen y que tienen que esperar por una cita presencial. “Hay retrasos en los tratamientos o en las revisiones y los pacientes nos dicen que cuánto más tiempo pasa en ese diagnóstico más incertidumbre tienen los enfermos. Todo ese tiempo que se pasa con esa enfermedad, grave o muy grave o el no saber si esa enfermedad está avanzando o no, es una incertidumbre mala para todos”.

Fernando Fraile: “Se tarda mucho tiempo en diagnosticar el cáncer, ya que el médico le receta algo, luego se complica… En el hospital también hay retrasos en los tratamientos y en las revisiones finales”.

Según el presidente los retrasos son evidentes en las primeras consultas ya que no es la primera vez que lo denuncian. “Hay noticias que están publicadas, de hasta 3 meses para hacer mamografía o una resonancia magnética. Pero como mínimo estamos hablando de retrasos de mes y medio como mínimo. Desde que te dicen por primera vez que hay que hacerse una resonancia porque tienes un cáncer, hasta que el oncólogo empieza a decir qué tratamiento vas a llevar a cabo”.

Según el presidente de la asociación “los retrasos no solo está afectando a la salud del paciente, sino también de manera psicológica”.

Fernando Fraile: “Está pasando y van a seguir pasando. Los retrasos en el último año y pico tendrán resultado negativos ahora, porque a veces el cáncer va muy rápido y a veces va lento”.

“Un cáncer de mama o d próstata es curable cuando se detecta pronto en un 90%, pero cuando se diagnostica tarde, cuando no se coge a tiempo puede ser letal o mortal incluso”, aseveró.

ABRIR LA MANO PARA LA CONSULTA PRESENCIAL EN LOS HOSPITALES



Desde la Asociación Española Contra el Cáncer de Las Palmas consideran que hay que ser conscientes de la actualidad que estamos viviendo y de la situación de pandemia en la que estamos, pero que hay que intentar volver poco a poco a la normalidad ya que una consulta a tiempo, puede marcar la diferencia.

Fernando Fraile: “Por ejemplo en los inicios de la enfermedad (te duele el estómago o tienes un bulto que antes no tenías), tu le llamas al médico y debes hacer la consulta telefónicamente. A partir de ahí el médico con la mejor voluntad debe adivinar si es grave o no. En muchos casos, el médico como ya te conoce, o tu historial o el de tu familia puede deducir que es una gastritis o algo así y te sigue dando tu protocolo de medicinas y sigues con el tratamiento. Pero cuando en el medio se cruza una enfermedad de estas, ahí hay un problema”.

Considera que hay que iniciar procesos de normalización en la atención sanitaria y crear un protocolo para poder diagnosticar cuanto antes. “Ya va siendo hora de que los servicios de sanidad inicien un proceso de normalización de la atención sanitaria, ya que hemos pasado un año y medio con esta situación. Ya es hora de que se inicie un protocolo para poder diagnosticar adecuadamente”.

Concluye destacando que: “Debemos intentar volver a la normalidad en los hospitales, con la máxima prudencia y máxima preocupación pero debemos atenderlos cuanto antes. Debemos atender a las personas, cuando están hospitalizados y debemos humanizar la situación”.