Recomendaciones para evitar la combustión espontánea de la batería del patinete eléctrico

En la vanguardia de la movilidad eléctrica, muchas viviendas se ven amenazadas por un fenómeno inesperado: la deflagración espontánea de las baterías de patinetes y bicicletas eléctricas. Por Herrera en Cope Gran Canaria, con Javier Benítez, pasó el bombero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Lorenzo Lacalle, quien ofreció varios consejos para evitar este indeseable efecto que tanto preocupa a los usuarios y que ha dejado incidentes graves en viviendas.

Lacalle revela un aumento preocupante en las intervenciones para controlar incendios desencadenados por estas baterías, asegura que “cada vez tenemos que salir más para actuar en viviendas donde se ha producido una combustión de la batería,” el último fue en un inmueble de Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de Escaleritas que dejó inservible la vivienda.

El especialista reconoce que detrás de esta deflagración está el uso indebido de los usuarios, “muchos manipulan la bicicleta o el patinete con el deseo de lograr más velocidad, también la batería para que cargue más rápida y esto genera que se recaliente con la deflagración consiguiente.”

Evitar el Tunning

El tunning está detrás de la gran mayoría de incendios de estos dispositivos, por lo que se advierte de abstenerse de una práctica que genera tantos riesgos a la población. Así, Lacalle ofrece una serie de buenas prácticas para evitar un siniestro.

Lo más importante es seguir las instrucciones del fabricante que se encuentran en el manual: “si seguimos las normas de la marca, no tendremos problemas algunos.” Advierte Lacalle de que “no hay que apagar el fuego con agua porque el oxígeno en las baterías de litios generará más combustión”, por ello advierte que lo ideal es “apartarlo hasta un lugar donde no genere ningún peligro y que se vaya consumiendo poco a poco”. Otra de las recomendaciones es utilizar un cargador oficial, no recomienda adquirir uno barato porque podría tener consecuencias nefastas y comprobar que la batería no ha recibido golpes.

Apartarlo de materiales inflamables

La temperatura ambiente también podría generar complicaciones, evitar cargarlo en lugares cerrados donde se genere una temperatura muy alta, aunque “lo ideal también es confinar el patinete o la bicicleta lejos de materiales inflamables por si hubiese cualquier combustión que no vaya a más.”

Finalmente, Lacalle enfatiza en cuidar estos dispositivos para evitar un incendio inesperado en nuestro portal, garaje, pasillo o domicilio que podría traer trágicas consecuencias, si nos percatamos de un cambio de temperatura repentino en el patinete o bicicleta eléctrica, incluso cambios de color o humo, lo ideal es retirar la batería de la red eléctrica y llamar al 112