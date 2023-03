El presidente de Canarias sobre el descuento del 75%: "Es un problema que no existe"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes que el debate en torno a la posibilidad de que se modifique el descuento del 75% para residentes canarios "es un problema que no existe".



Preguntado al respecto tras participar en un congreso organizado por el Servicio Canario de la Salud, Torres ha indicado: "no tengo respuesta ante un problema que no existe".



Ha precisado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) "suele hacer sus informes y hace propuestas", como la relativa a modificar el descuento a residentes canarios del 75% en sus vuelos, pero "eso no significa que sea el Gobierno de España quien lo esté haciendo".



"Hay que eliminar cualquier duda de informes que puedan aparecer, que como tal, son informes. Pero las propuestas no las hacen quienes emiten los informes, las propuestas las terminan aprobando los partidos políticos que tienen responsabilidad de gobierno, y la fiscalización de los partidos de la oposición", ha zanjado.



Torres ha recordado que el actual Gobierno central "recoge unos presupuestos" del anterior ejecutivo, el de Mariano Rajoy, que "tuvo que aprobar", y en el cual figuraba el aumento al 75% del descuento.



"Otra cosa", ha abundado, es que en esas cuentas estatales "no estaban las cantidades económicas" para ese incremento de la bonificación, lo que "tuvo que hacer" el actual ejecutivo "con modificaciones para tener las partidas suficientes para acometer el 75%, que es un derecho para Canarias que está en el REF".



"Lo que no voy a responder es a especulaciones y a insinuaciones", ha deslizado Ángel Víctor Torres, quien ha añadido que el Gobierno de España "ayer fue contundente" con un comunicado en el que negaba que fuera a tocar el descuento, y ha revelado que tuvo una conversación con su homóloga en Baleares, Francina Armengol.



Así y todo, el presidente de Canarias ha subrayado que "el 75% está tan claro en nuestro anclaje del REF que, por supuesto, ante cualquier gobierno central que haya lo defenderemos con uñas y dientes y unánimemente por parte de todos los grupos políticos en Canarias".