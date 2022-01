La presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas pide puntos de testeo contra la covid

La presión asistencial de los hospitales y centros de salud de Las Palmas van en aumento en esta sexta ola. Muchos sanitarios apelan a la responsabilidad individual, a que se sigan las normas y sobre todo que se hagan esfuerzos para que los contagios por covid no sigan aumentando.

Desde Sanidad del Gobierno deCanarias han intentado implantar algunas acciones para tratar de descongestionar a la atención primaria y aliviar en parte la situación que hay ahora mismo en todos los centros de salud. Por ello entre las acciones que se van a llevar a cabo, se ha decidido que las personas menores de 45 años que sean asintomáticos y que necesiten una baja laboral por covid lo hagan de manera telefónica.

Una medida que ha sido acogida de manera positiva por los sanitarios, ya que les ahorraría mucho trabajo y y descongestionará la parte de la medicina de familia y consulta. Rita Mendoza, presidenta del colegio de Enfermería de Las Palmas ha valorado esta nueva acción en nuestros micrófonos.

La presidenta nos cuenta que sí que ayudará a aliviar la presión asistencial pero que también hay que insistir en crear nuevas medidas de prevención. Rita Mendoza insiste en “es una acción que sirve para descongestiona la parte de la medicina de familia y la consulta de las consultas de familia. A mí me parece que hay que seguir trabajando en medidas de prevención”.

Rita Mendoza: “Yo apostaría fundamentalmente por tener puntos donde la población pueda acudir para que sea testada y la población pueda recibir información con un personal sanitario entrenado que le ayude a dar respuestas que en este momento necesita. Porque ahora mismo la población lo que más nos demanda es que les demos respuesta”.

CREAR PUNTOS DE TESTEO Y DE INFORMACIÓN

Además de crear puntos de testeo y de información, la profesional considera que hay que volver a tener puntos de rastreos. Dice que incorporando todos estos puntos estratégicos se va a poder llevar un mejor control de los contagiados y dar una información completa a todos los que buscan respuestas.

Rita Mendoza: “Al eliminar la estrategia de rastreo, la población no está teniendo esa parte de respuestas. Ahora mismo el rastreo está centrado en población vulnerable, en personas mayores, en centros sociosanitario....

“La población también puede consultar lo que está publicado en 'Canarias Saludable', que también invita a que la población casi, casi se auto rastree. Me explico, en el sentido de que si usted es positivo le dice que deben avisar a sus contactos, también que si usted ha sido contacto estrecho le dicen que se ponga la mascarilla ffpp2, que no se quede en casa sino evite ser una fuente de transmisión con el resto de las personas hasta que no se te positivice el test”, aseveró.

Destacando que esto da pie a que no se resuelvan muchas preguntas. Es por eso que la enfermera dice que “a mí me parece que hay que volver de alguna manera a tener puntos estratégicos de la población donde puedan acudir y tener una respuesta a lo que necesiten”.

“¿Que puede ser un call center? Pues claro que sí. Pero la gente necesita una respuesta inmediata, como por ejemplo, que les den un resultado un test con profesionales que están en primera línea de quién está entrenado para esto y que ha mantenido toda la pandemia.