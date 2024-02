La pesadilla de un edifico de Gran Canaria: una vecina lanza excrementos y amenaza a sus vecinos

Los vecinos de un bloque del municipio de Arucas, en Gran Canaria, viven una pesadilla desde hace más de cinco años. ¿El motivo? La extrema agresividad por parte de una vecina que, a diario, les amenaza con un cuchillo o un bate de madera, insulta, aporrea puertas y ataca sus viviendas con aguas sucias que echa en un cubo sobre sus puertas. Una situación que ha llevado a algunas personas a tener que abandonar sus casas.

En Herrera en COPE Gran Canaria hemos hablado con uno de esos vecinos, que asegura “les tiene amargados e incluso hay gente que han salido de aquí porque convivir así es imposible”.

Pablo Miguel Cabrera, que vive en el tercer piso, dice que son muchas las ocasiones en las que esta vecina ha aporreado su puerta, le ha insultado y amenazado de muerte. De hecho, cuenta también que su madre, que es mayor, ha tenido que irse a vivir a otro lugar, porque tenía mucho miedo de encontrársela por las escaleras y le agrediera.

Este vecino, junto a todas las personas que conforman el bloque de viviendas, han interpuesto una denuncia, la número 15, pero esta vez no le han dado la razón. En la denuncia iban grabaciones de esta vecinas, acosándoles, amenazándoles y mostrando lo que le hace sufrir esta mujer diariamente. En ella pedían que se le buscara otro lugar para que esta mujer viviera.

Vídeo Vídeo cedido por los vecinos del bloque de viviendas en Arucas.

Pablo Miguel Cabrera dice que con el archivo de la causa en los juzgados están “muy indignados, porque nos dan la razón de que es imposible convivir así, pero a su vez también nos la quitan. Es decir, mi abogado dice que tenemos razón, pero nos archivan el caso, no entendemos nada”.

“Seguimos recibiendo diariamente acoso y agresiones verbales por parte de esta vecina a cualquier hora, a las dos, tres e incluso cinco de la madrugada. Esto es un sinvivir. A ella le han puesto a una persona para que le den una medicación, que además, nos dicen que visiblemente tiene una patología mental, que se le nota, pero el caso se ha archivado. Es incomprensible todo esto”, expone.

Con el archivo de esta denuncia, dice Pablo Cabrera que “esto puede darle más fuerzas para que siga haciendo lo que le dé la gana: acosarnos y seguir amenazándonos de muerte. Creemos que le va a dar más fuerza a ella, a seguir acosándonos y a seguir con ese comportamiento hacia los demás vecinos”.

Insiste en que ellos van a apelar dicha sentencia. “Vamos a seguir tocando las puertas, aunque nos la cierren y espero que me hagan caso y nos den una solución. A ella le están dando alas para seguir haciendo lo que le dé la gana, lo que es intolerable”.

Vídeo Imágenes cedidos por la comunidad de vecinos afectados en Arucas.

Los vecinos están unidos en esta causa: Quieren a esta vecina fuera del bloque

Pablo Miguel Cabrera relata en COPE Gran Canaria que exceptuando a esta mujer, la causante de los problemas, los demás estamos unidos en esta causa. Es decir, queremos que se le busque otra vivienda o lugar para vivir porque no pueden más. “No se pueden vivir así, los golpes son diarios, los gritos, etc.”.

Preguntado sobre la posibilidad de abandonar su vivienda, dice Pablo Cabrera que él solo se iría si le pagan el alquiler de la vivienda a la que se vaya, porque “se tiene que ir por fuerzas mayores”.

“Llevo muchos años pensando en irme de esta casa, pero si no me dan solución me voy de alquiler, y que ellos me lo paguen. Como no nos dan solución, ni nos pueden echar de aquí, pues que busquen una alternativa”.

Vídeo Imágenes cedidas por los vecinos afectados de un edificio en Arucas.

Sobre la posibilidad de buscarle otra casa a la vecina problemática, dice Pablo Cabrera que Vivienda les respondió y “les dijo que no la pueden echar de aquí porque tiene hijos a su cargo, pero nosotros no queremos que la echen de la casa, sino que la lleven a otro lugar”.

Destaca que la única solución posible que ve ahora mismo es que se vaya de alquiler, pero pagado por las administraciones públicas. “Muchos aguantarán lo que puedan, pero es que yo no puedo más, tengo medicación para poder dormir por las noches, pero es imposible vivir así mucho tiempo más”.

Concluye exponiendo que tiene cinco sentencias ganadas en los juzgados contra ella, pero la vecina problemática se sigue saltando lo firmado. “Por ejemplo, la orden de alejamiento lo incumple constantemente, porque ella vive en el primero y yo en el tercero. Ella no se puede comunicar conmigo de ninguna forma y se la salta porque está todo el día insultándome. De hecho, ella escucha mi puerta y automáticamente abre la suya para amenazarle”.