Pasajeros indignados en el Aeropuerto de Gran Canaria

Muchos pasajeros se han visto afectado por el cierre temporal del tráfico aéreo de los aeropuertos de Canarias. Hoy los aeropuertos están funcionando pero no a pleno rendimiento. En Gando hoy nos hemos querido acercar para conocer de primera mano como lo están viviendo.

Nos hemos encontrado con muchas situaciones distintas: gente que acababa de llegar después de dos días de espera, gente que no han podido salir de vacaciones o regresar a sus casas; pero sobre todo personas con poca paciencia, mucha incertidumbre y enfado por no poder salir de la isla.

En general todos se quejaban de la falta de información que han ido dando sus aerolíneas y la falta de previsión ante este tipo de problemas.

Es el caso de Dario, un hombre que iba a volar hacia Suecia con su familia desde el pasado sábado. Nos contaba en nuestros micrófonos que lleva dos días en el aeropuerto esperando a que su compañía aérea le dé una solución.

“Afortunadamente yo puedo irme a mi casa, porque somos de Gran Canaria a esperar por nuevas noticias. Hoy estoy aquí otra vez, y me temo que tendré que esperar. Hemos pedido bonos de comida y ahora a seguir tirados en este aeropuerto”, añadía.

Otro caso ha sido el de Andrea, una joven que tenía un billete para llegar esta tarde a Roma junto a su pareja para pasar unas vacaciones. Nos contaba que han perdido el avión que salía a las 7 de la mañana.

“Tenemos que coger el vuelo a las 3 de la tarde, perderíamos nuestra conexión con Roma, que era precisamente a las 15h y también el siguiente vuelo a Roma que sería a las 18h. Estamos esperando que nos embarquen en el siguiente avión a Barcelona para llegar ahí y a ver que nos dicen”.

La joven pareja dice que van a tener que pedirle a la aerolínea que les ponga un hotel y un avión al día siguiente para llegar a su destino.

Pasajeros vuelven a Gran Canaria muy indignados

Otro caso ha sido el de María Ángeles que ha volado hoy desde Barcelona. Nos contaba que ella tenía un billete procedente de Málaga hasta la isla, pero que anoche la desviaron a Barcelona. Aseguraba que había mucha gente en su misma situación y que nadie ponía una solución su problema.

“Vengo de un vuelo procedente de Barcelona, el cual no me correspondía. Yo necesitaba, tenía un billete para viajar de Málaga a Gran Canaria a las 11 de la mañana. Me tuvieron en el aeropuerto de Málaga hasta las 6 de la tarde cuando me dijeron que habían cancelado el vuelo, pero con el inconveniente de que me desviaron a Barcelona”, añadía.

Mª Ángeles: “Me dieron un billete Málaga-Barcelona porque supuestamente iba a coger un vuelo a las ocho y media de la tarde que me iba a traer a Gran Canaria. Llego Barcelona y a las diez de la noche me comunican que mi vuelvo vuelve a ser cancelado”.

Además nos contaba que hay muchos pasajeros en su misma situación, que ya no saben que hacer. En COPE contaba que en su caso, la solución que le dieron en un primer momento era volver a Gran Canaria el sábado 29 de febrero. Esta pasajera, se negó por completo ya que no tenía más días libres en sus vacaciones.

Se mostraba muy indignada y aseguraba que ha sido un caos, ya que hay gente que se ha quedado fuera, en el primer vuelo de la mañana.

Mª Ángeles, dice que no estaba indignada por el cierre temporal del tráfico aéreo por los fenómenos meteorológicos adversos, sino por cómo se había gestionado todo.

“Mi mayor indignación es ver cómo está la gente esperando en mi vuelo, en el que supuestamente no hay plazas y habían más de 20 asientos vacíos, cuando hay gente que está loca por venir aquí. Cuando pasa por causas atmosféricas vale, pero estoy indignada. ¿Cómo justifican que en mi vuelo hay asientos 20 vacíos?”, concluía.