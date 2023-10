Ola de calor en Canarias: ¿puede negarse un empleado a no acudir al trabajo?

Las altas temperaturas que se ha instalado desde hace más de 10 días en Canarias ha hecho que 280.000 estudiantes y 31.000 docentes de más de 1.000 centros educativos no vayan hoy a clase por el calor. Ha habido críticas por parte de los padres de los menores que han tenido que hacer malabares para que no se queden solos. De hecho, los padres que no tienen a nadie con quien dejarlos han tenido que pedir el día libre o de asuntos propios en el trabajo.

Ante esta ola de calor nos preguntamos, ¿qué es lo que ocurre en las empresas privadas o en los centros de trabajo que no tienen aire acondicionado? ¿Pueden suspender su actividad o el trabajador se puede negar a ir a trabajar por el calor?

En Herrera en COPE Gran Canaria, Carmen Marrero, secretaria de Seguridad Laboral de CCOO, dice que no tiene constancia de que el trabajador pueda negarse a acudir a su puesto de trabajo con la excusa de que hace calor.

En el caso de que el episodio afecte realmente a la labor del trabajador, dice que “es la empresa la que debe negociar con los trabajadores un nuevo protocolo de prevención de riesgos laborales. En dicha elaboración del documento se buscarán medidas para evitar mareos, desmayos o golpes de calor”.

Ha especificado que no todo vale, y que se deben establecer medidas específicas para cada sector cuando hay episodios de calor, porque es algo que va a seguir ocurriendo con el paso de los años.

Carmen Marrero: “No tenemos conocimiento de que puedas negarte a ir al trabajo cuando hay una ola de calor. No existe por parte del gobierno de Canarias ningún protocolo al respecto”.

“Lo que ha dicho el consejero de Educación es que están en ello, pero habla de un protocolo que será de aplicación en los centros educativos. No tenemos conocimiento de que esos protocolos puedan usarse en cualquier ámbito, pero sí que es verdad que hay muchos centros de trabajo que estos días están superando los 27 grados. Sus trabajadores pueden corren riesgos de estar en un ambiente que no tiene el conforte térmico adecuado para desarrollar su actividad”, añade.

Según la secretaria de Seguridad Laboral, en principio lo que plantea la ley de prevención de riesgos laborales, “es que el calor es un riesgo más y debe estar evaluado. En el caso de que los trabajos impliquen estar al aire libre durante mucho tiempo, al sol... se debe evaluar qué medidas específicas se hacen para mejorar la calidad del empleado”.

Carmen Marrero: “¿Se puede negar al trabajador o los trabajadores a no acudir a su puesto de trabajo porque hace mucho calor? En principio no, a no ser que las condiciones laborales no sean adecuadas, las temperaturas sean demasiadas altas y tengas síntomas de que se están sintiendo mal y estén sufriendo un golpe de calor”.

En el caso, por ejemplo, del sector servicios (barrenderos, obreros o incluso carteros), que son los que podrían verse más afectados porque trabajan mayoritariamente al sol, “son ellos los que deben negociar con la empresa”. Según señala Carmen Marrero, “cada centro de trabajo tiene unas características especiales y, por lo tanto, tiene que ser evaluad. Cuando se hacen sus elaboraciones de riesgo, que lo hace los servicios de prevención tiene que estar adaptado a sus condiciones. Tienen sus protocolos, pero eso solo les sirve a su sector y a hechos concretos”.

Demandan nuevos protocolos adaptados a cada sector

Desde el sindicato de Comisiones Obreras demandan que se adecuen a cada sector los protocolos necesarios para cumplir con la ley de prevención de riesgos laborales. El objetivo principal será proteger aún más al trabajador cuando hay episodios de calor como el que está viviendo Canarias en este momento.

“Con esta situación, que no es la primera vez que ocurre, demandamos nuevos protocolos. Cada vez los episodios van a ser más frecuentes, con más duración en el tiempo y con mayores temperaturas”, señala.

Carmen Marrero: “La empresa es la que nos lo tiene que poner sobre la mesa para cambiar y adecuar las evaluaciones de riesgo,independientemente del sector. Deben evaluar el riesgo por las altas temperaturas en los centros de trabajo y tener procedimientos o protocolos de actuación específico cada vez que tengamos un episodio como este”.

“Es muy difícil hablar en términos generales para todos los sectores porque no estamos hablando de las mismas características. Esta ley de prevención dice que tiene que estar adaptada a cada puesto de trabajo y a cada actividad”, señala.

Relata que hay muchos trabajadores de Canarias que le están haciendo consultas sobre este asunto porque hay “centros de trabajo, tanto en el sector público como en el privado, que están alcanzando altas temperaturas y está siendo muy complicado ejercer su actividad laboral”.

Carmen Marrero: “Nosotros decimos que únicamente en aquellos casos en el que se vea que se llega a una situación crítica, la propia ley recoge que puede haber una paralización de la actividad, pero siempre y cuando ese sea el motivo”.

Concluye destacando que “se debe hablar con las empresas, decirles lo que tienen que resolver y no podemos esperar que llegue otro episodio de calor. Hay que tener unos protocolos específicos y saber cómo trabajar en cada caso, cuando haya estas olas de calor, que se prevé que van a ser recurrentes”.