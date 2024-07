El obispo de Canarias pide no "jugar a la política y dejar de buscar votos" con la inmigración

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha pedido "no jugar a la política y dejar buscar votos, sino el bien común y la dignidad de la persona" en el fenómeno migratorio, a raíz de los enfrentamientos entre diferentes formaciones por la derivación de menores acompañados desde el archipiélago a la Península.

En una entrevista en Herrera en COPE Canarias, Mazuelo ha dicho que prefiere mirar "con un punto de esperanza" el acuerdo para el reparto voluntario de 400 jóvenes migrantes de Canarias y Ceuta a otras comunidades autónomas antes que ser pesimista por el bloqueo para reformar la Ley de Extranjería y aprobar una distribución obligatoria. Canarias roza los 6.000 menores tutelados y sus centros de acogidas llevan varios meses tensionados, con una situación abocada al colapso si la llegada de cayuco se intensifica en las próximas semanas.

"Parece que PSOE y PP empiezan a querer dejar de hacer política con este tema y se sensibilizan con el sufrimiento de tantos menores", ha dicho, aunque al mismo tiempo ha insistido en que "es necesario que hablen bien sobre la política migratoria, coger el toro por los cuernos, mirar a Europa y recibir el dinero necesario". Al mismo tiempo, ha añadido, "hay que trabajar en los países de origen, que vengan formados y regularizados, porque necesitamos esa mano de obra, pero también hay que intervenir con las mafias que se están lucrando con esto".

"El sistema de acogida está al máximo"

El obispo diocesano de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa ha hecho un símil para explicar lo que está pasando: "Cuando hay un incendio, primero se ayuda a los que están dentro y luego se exige una buena política de prevención; aquí, primero se necesita paliar el sufrimiento de Canarias, porque el sistema de acogida está al máximo y no queremos que explote".

Sobre el trabajo de la Iglesia, ha recordado que las diócesis "ya están aportando muchísimo", pero considera necesario cambiar la legislación: "No se puede pedir que la Iglesia me saque del problema y después, cuando cumplen los 18 años y se van a la calle, que la culpa sea nuestra. A estos jóvenes hay que darle una formación para un trabajo y no dejarlos tirados cuando alcanzan la mayoría de edad".