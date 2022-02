Un miembro del comité asesor de la covid considera que hay que hacer una "desescalada progresiva"

La posibilidad de que el gobierno central decida relajar las medidas restrictivas y eliminar la obligatoriedad de usar las mascarillas en interiores sigue generando debate entre los expertos en la materia.

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y catedrático de Medicina Preventiva, Lluís Serra, aludió, en los micrófonos de COPE Gran Canaria, a la importancia de tomar decisiones meditadas y alejadas de la improvisación: “La relajación de las medidas tiene que ser algo progresivo, sin precipitaciones y por sectores o grupos de edades. Si algo nos ha enseñado la experiencia es que la precipitación nos lleva a tener problemas”, aseveró antes de agregar que “si no es esta semana será la siguiente, pero estoy seguro de que se hará de manera correcta, aunque no pasa nada por esperar un poco más”.

Para Serra Majem, la decisión de permitir el cien por cien del aforo en los eventos deportivos a partir del 4 de marzo es preocupante, toda vez que “son eventos de mucha aglomeración, aunque sean al aire libre. Por otro lado, esa medida es una señal de que las cosas están cambiando”, afirmó.

En esta línea, Majem se refirió al hipotético final de la pandemia al asegurar que “no vamos a abrir botellas de champán para celebrar que se ha acabado el virus. Pasaremos por fases progresivas hasta que se convierta en un virus más de los que hay, en un virus estacional y leve que estará ahí en nuestro hábitat”, y pronosticó que “en el transcurso de la primavera tengo la impresión de que se marcará un punto de inflexión importante. Luego, veremos cómo afrontamos el otoño y con qué vacunas lo afrontamos”.

Sobre el comportamiento de los grupos negacionistas y las amenazas de bomba en diferentes colegios de la isla de Tenerife, dijo que “son minorías, aunque la pena es que entorpecen el control pleno de la pandemia”.

Por último, el rector reconoció su error al escribir un tuit en el que tildaba de fascistas a los votantes de Vox: “Fue un error y por eso lo borré de inmediato. He aprendido que no puedo opinar y menos de esa forma con el cargo que ostento. No pretendía insultar, aunque en mi fuero interno el término fascista no es un insulto. En cualquier caso, entiendo que puede herir y no debe ser utilizado”.